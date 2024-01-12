Кто такой новый руководитель Haas Айо Комацу?

Уволив Гюнтера Штайнера, владелец Haas американский бизнесмен Джин Хаас назначил Айо Комацу на должность руководителя команды. Чем запомнился Комацу в Формуле 1 в прошлые годы, и что нужно знать о новом руководителе Haas?

Айо Комацу – ещё один пример того, как молодой инженер построил карьеру в Формуле 1 и, пройдя все ступени, получил в своё управление команду. Комацу переехал из Японии в Великобританию для получения высшего образования. Он закончил университет в городе Лафборо, графство Лестершир, по специальности инженера, и в 2003-м устроился на работу в команду BAR.

Сейчас эта команда выступает под названием Mercedes, а в те годы была единственным клиентом Honda в Формуле 1. Айо Комацу проработал в BAR три года, а в 2006-м перешёл в Renault, где отвечал за работу с шинами. После того, как в Формуле 1 завершились «шинные войны», Комацу получил более широкие полномочия.

За десятилетнюю карьеру в Renault Айо поработал гоночным инженером Виталия Петрова и Романа Грожана. Оба гонщика под руководством японского специалиста поднимались на подиум, но побед так и не достигли. После нескольких лет работы с Грожаном, Комацу получил должность главного гоночного инженера.

В 2016 году Роман Грожан присоединился к Haas, и вместе с ним на работу к Джину Хаасу перешёл Комацу. В новой команде Айо Комацу уже отвечал за всю инженерную работу на трассе. Он занимал эту должность вплоть до того момента, как получил повышение до руководителя команды.

Карьера Айо Комацу в чём-то похожа на карьеру Андреа Стеллы, который много лет проработал в чемпионате на различных инженерных должностях, а в прошлом году возглавил McLaren. Дебютный год Стеллы в роли руководителя команды получился успешным, поэтому мы с интересом будем следить, насколько результативным получится предстоящий сезон для его японского коллеги.

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