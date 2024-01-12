Нико Хюлкенберг прокомментировал увольнение Штайнера

Накануне вечером стало известно об увольнении Гюнтера Штайнера с поста руководителя команды Haas. Гонщик команды Нико Хюлкенберг в социальных сетях поблагодарил Штайнера за предоставленный ему шанс вернуться в Формулу 1 после трёхлетнего перерыва.

«Спасибо, Гюнтер! – написал Нико. – Спасибо за доверие, дружбу и возможность вернуться в Формулу 1. Вы определённо яркая личность. Желаю всего наилучшего!»

Написал слова благодарности своему бывшему руководителю и резервный гонщик Haas Пьетро Фиттипальди: «Гюнтер, я очень благодарен за всё, что вы для меня сделали. Обучаясь у вас, я значительно вырос как человек и как гонщик. Спасибо за то, что были отличным боссом, другом и наставником. Желаю всего наилучшего в будущем!»

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