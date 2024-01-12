Роман Грожан: Перед Комацу стоит серьёзный вызов

На этой неделе Айо Комацу был назначен на пост руководителя команды Haas, сменив Гюнтера Штайнера. Роман Грожан, чьим гоночным инженером японский специалист был несколько сезонов, прокомментировал перемены в руководстве Haas.

Роман Грожан: «В первую очередь хочу сказать, что я очень рад за него. Он мой очень хороший друг.

Я провёл 181 Гран При в Формуле 1, и в каждом из них Айо работал с моей машиной в том или ином качестве. Его дети ровесники моих детей, поэтому мы были очень хорошими друзьями. Перед ним стоит серьёзный вызов, но я рад за него.

Я желаю Гюнтеру всего наилучшего в следующей части его карьеры. У него есть много идей, поэтому он найдёт себе занятие, но, как я сказал, я очень рад за Айо».

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