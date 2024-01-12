В McLaren подписали контракт с пивным спонсором

В McLaren объявили о подписании контракта с испанским пивным брендом Estrella Galicia 0,0, который получил статус официального пивного партнёра британской команды. В новом сезоне логотипы Estrella Galicia 0,0 появятся на машинах и гоночных комбинезонах Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

Мэтт Деннингтон, исполнительный директор по партнерству McLaren Racing: «Мы рады вновь приветствовать Estrella Galicia в семье McLaren. У нас получилось фантастическое сотрудничество в 2019-м и в 2020-м, поэтому здорово, что мы продолжим совместное путешествие».

Логотипы Estrella Galicia уже размещались на машинах McLaren в 2019-м и в 2020-м, поскольку компания поддерживала Карлоса Сайнса. В 2021-м вместе с испанцем производитель перешёл в Ferrari, однако в конце прошлого года Estrella Galicia и Скудерия прекратили сотрудничество – с 2023-го пивным спонсором Ferrari стала компания Peroni.

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