Завтра в Мехико стартует десятый сезон Формулы E, и 22 гонщика 11-ти команд чемпионата мира по гонкам на электромобилях начнут сражение за победы.

Мексиканский автодром имени братьев Родригес уже шесть раз принимал Формулу E, и гонки там обычно проходили довольно весело. Это стационарная трасса, скорости на ней выше, чем на среднестатистическом городском кольце, где в основном соревнуются участники электрической серии. Круг состоит из 19 поворотов разных типов и конфигураций, в том числе шикан, а также нескольких прямых отрезков, и трасса в целом сложна тем, что там важно правильно расходовать энергию батарей.

Джейк Деннис, гонщик Andretti, начинает сезон в статусе действующего чемпиона Формулы E и, разумеется, намерен отстоять свой титул. Именно он год назад поднялся на высшую ступень подиума в Мехико, открыв сезон победой, после чего удача была на его стороне до самого лондонского финала.

Но, разумеется, соперники сделают всё, что в их силах, чтобы осложнить ему жизнь. Например, гонщик Porsche Паскаль Верляйн всегда неплохо выступал на мексиканском автодроме, выиграл гонку в 2022-м, а в прошлом сезоне поднялся там на подиум, финишировав вторым. Кстати, в разные годы он дважды выигрывал квалификации на этой трассе.

Машины Porsche и Andretti приводятся в движение одинаковыми силовыми установками производства штутгартской компании, поэтому заводских пилотов Porsche, Верляйна и Антониу Феликса да Кошту, тоже нужно причислять к фаворитам.

Впрочем, как и гонщика заводской команды Jaguar Митча Эванса – в прошлом году он занял 3-е место по итогам сезона, и то лишь потому, что ему не всегда везло. По ходу сезона он одержал четыре победы, а всего семь раз поднимался на подиум, и мало кто сомневается, что Эванс вполне способен стать чемпионом мира. Возможно, именно сейчас настаёт его время.

Но не будем забывать про Ника Кэссиди, нового напарника Митча, прошлогоднего вице-чемпиона. На официальных предсезонных тестах, проходивших осенью в Валенсии, доминировали именно гонщики Jaguar, поэтому от этих двух новозеландцев стоит ждать многого. В том числе будет любопытно наблюдать за их внутрикомандной борьбой.

Голландец Робин Фряйнс заменил Кэссиди в Envision Racing, клиентской команде Jaguar, а он тоже быстрый и опытный профессионал и за рулём быстрой машины составит серьёзную конкуренцию любому сопернику. В прошлом году именно Envision выиграла чемпионат в командном зачёте, так что это тоже весьма грозная сила.

Впрочем, Формула E славится своей непредсказуемостью, поэтому рассуждать о фаворитах можно долго, однако в реальности темп в квалификации и гонке может задавать кто-то ещё, кто не попал в список главных претендентов на поулы и победы. Гонка в Мехико стартует довольно поздно, поэтому формально финиширует уже в воскресенье по московскому времени. Будем надеяться, что она пройдёт по-настоящему интересно.

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