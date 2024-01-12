В Prema Racing присматриваются к IndyCar

Итальянская команда Prema Racing, известная своими успехами в молодёжных формулах, а теперь и в гонках на выносливость, вынашивает планы экспансии на американский рынок и присматривается к серии IndyCar.

Гонщики, в разное время выступавшие за Prema, хорошо известны в мире автоспорта, в частности, титулы в Формуле 2 выигрывали Шарль Леклер (2017), Мик Шумахер (2020) и Оскар Пиастри (2021), а также в 2022 году команда выиграла European Le Mans Series. Можно добавить, что в том же 2021-м вице-чемпионом Ф2 стал российский гонщик Роберт Шварцман, также долго сотрудничавший с этой командой.

Американское издание Racer со ссылкой на представителя Prema пишет, что настоящее время команда изучает возможность создания своей команды в IndyCar, но подробности проекта пока не раскрываются.

Сейчас в этом американском чемпионате есть два гонщика, в предыдущие годы выступавшие за Prema – это Маркус Армстронг и Феликс Розенквист. Шведа очень радует перспектива вновь встретиться со старыми друзьями, если итальянский проект действительно осуществится.

«Тогда бы сбылась моя мечта, и я бы вновь воссоединился со старыми друзьями, – прокомментировал Феликс, в этом году перешедший в команду Meyer Shank Racing. – В 2008-м я провёл за Prema одну гонку в Спа, а в 2015-м мы вместе выиграли титул в европейской Формуле 3. Это великолепная команда, лучшая в Европе, за исключением команд Формулы 1. Если она придёт в IndyCar, то станет силой, с которой придётся считаться».

По информации Racer, в Prema уже пригласили Пирса Филипса, опытного американского специалиста, ранее работавшего руководителем таких команд IndyCar, как Arrow McLaren и Rahal Letterman Lanigan Racing, который помогает сориентироваться в мире заокеанского автоспорта. Если дело будет продвигаться успешно, то новая команда может выйти на старт в IndyCar уже в 2025 году.

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