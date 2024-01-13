Дакар: Сауд Вариава – самый молодой дебютант Toyota

Сауду Вариаве, южноафриканскому дебютанту заводской команды Toyota, всего 18 лет, и он один из самых молодых участников «Дакара» за всю историю этих ралли-рейдов.

По итогам первых шести дней соревнований Сауд и его более опытный напарник, француз Франсуа Сазале, занимают 21-ю строчку абсолютного зачёта, а на вчерашнем 48-часовом этапе показали 24-е время, но результат мог быть бы явно лучше, если бы не проблема с коробкой передач. Впрочем, молодому южноафриканцу помешало не только это.

«Этап был сумасшедшим по сложности! – прокомментировал Сауд. – Маршрут, пролегавший через пустыню Руб-эль-Хали, был просто безумным. Но всё было ещё в десять раз хуже из-за того, что с самого начала этапа меня укачивало. Пришлось даже пару раз останавливаться, и весь день я чувствовал себя неважно. На бивуаке медики дали какие-то лекарства, после чего мне полегчало, и мы смогли показать приличный темп. Мы догнали многих парней, ехавших впереди нас, обогнали их, и в конечном итоге завершили первую половину гонки».

В каждым днём экипаж Toyota Hilux с бортовым номером 226 получает новый опыт, «вкатывается» всё лучше, и сегодняшний день отдыха вместе с командой в том числе посвятит анализу результатов первой половины ралли-рейда.

С одной стороны, отдохнуть после крайне утомительной недели необходимо, с другой, команды должны привести в порядок технику и подготовиться к продолжению борьбы на решающей стадии «Дакара».

В команде Toyota Gazoo Racing признают, что результаты её пяти экипажей не вполне однозначные, но всё-таки бразилец Лукас Мораес и его испанский штурман Арманд Молеон одержали победу на третьем этапе ралли-рейда и по итогам шести дней занимают четвёртую строчку в общей классификации.

Пока это лучший результат для представителей заводской команды японского концерна, а также надо отметить, что это первая победа на этапе, завоёванная на новом гоночном внедорожнике Toyota GR DKR Hilux EVO. К сожалению, на общие результаты негативным образом повлияли и многочисленные проколы шин, приводившие к потерям времени, и небольшая авария, которой не смог избежать экипаж Мораеса, и проблемы с двигателем на машине американца Сета Кинтеро.

Его внедорожник налетел на один из бесчисленных крупных камней, двигатель получил серьёзные повреждения, и из-за потерянного времени экипаж №216 выбыл из борьбы за победу. Теперь Кинтеро занимает очень далёкое 105-е место в абсолюте, но продолжает борьбу в расчёте набрать какие-то очки на отдельных этапах, что пойдёт в зачёт чемпионата мира по ралли-рейдам.

Седьмой этап «Дакара» стартует в воскресенье, маршрут пролегает от Эр-Рияда до Аль-Дувадими, его протяжённость – 873 км, в том числе 483 км скоростных спецучастков.

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