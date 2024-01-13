Гюнтер Штайнер: Пока я хочу немного отдохнуть

Гюнтер Штайнер дал понять, что после увольнения из команды Haas намерен какое-то время просто посвятить отдыху и домашним делам и не собирается в ближайшей перспективе возвращаться в паддок Формулы 1.

Результаты американской команды в минувшем году не могли устроить Джина Хааса, её владельца, ведь она заняла последнее место в Кубке конструкторов. Теперь обязанности руководителя Haas F1 возложены на Айо Комацу, который раньше занимал должность главного гоночного инженера.

«Пока я хочу немного отдохнуть, – приводит слова Штайнера издание RacingNews365. – Это были десять тяжёлых лет, и за это время накопилось много дел, в том числе надо навести порядок в доме. Неплохо и то, что я просто буду с семьёй, ведь у меня 14-летняя дочь, и сейчас ей требуется немало внимания.

Попытки со всем этим справиться, как мне кажется, более сложное дело, чем руководство командой Формулы 1, и я намерен посвятить ему несколько месяцев».

Штайнер также подтвердил, что Джин Хаас проинформировал его об увольнении в конце декабря, и у него даже не было возможности попрощаться с коллективом команды.

«Я узнал эту новость между Рождеством и Новым годом. Он просто позвонил по телефону и сказал, что не хочет продлевать со мной контракт, который истёк в конце сезона, вот и всё, – добавил Штайнер. – Не знаю, стало ли это для меня сюрпризом, такие вещи всегда удивляют, но в конце концов он хозяин этой команды и может делать, что хочет. Это его решение».

Источник