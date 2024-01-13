Хельмут Марко: Штайнер стал жертвой своей популярности

Хельмут Марко прокомментировал увольнение Гюнтера Штайнера с поста руководителя команды Haas. Консультант Red Bull по автоспорту рассказал, что по его информации владельцу Haas Джину Хаасу не нравилась возросшая популярность Штайнера и его попытки воспользоваться славой в своих интересах.

Хельмут Марко: «Скажем так, любой, кто становится популярным благодаря документальному сериалу, такому как от Netflix, имеет тенденцию высоко взлетать. Но если взлететь слишком быстро и слишком высоко, то падение будет болезненным.

Я слышал, что Штайнер хотел конвертировать свою популярность в акции команды. Владельцу Джину Хаасу это очень не понравилось. В нашем спорте команда всегда важнее личности. Штайнер стал жертвой своей популярности».

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