Карлос Сайнс тренируется и готовится к сезону в Испании – уже несколько дней он делится в социальных сетях фотографиями и короткими видео, посвящёнными этому процессу.

Всё происходит на базе спортивного лагеря мадридского Европейского университета, где гонщик Ferrari вместе с друзьями и коллегами работает по специальной тренировочной программе под наблюдением специалистов по спортивной медицине.

Из знакомых лиц в его окружении мы видим, например, Роберто Мери, испанского гонщика, в разные годы выступавшего во многих сериях – только в прошлом сезоне он успел отметиться в австралийской Формуле S5000, в электрической Формуле E и в японском кузовном чемпионате Super GT.

Карлос занимается в тренажёрном зале, бегает кроссы, катается на велосипеде по горным дорогам, а также вместе с Роберто гоняет по пересечённой местности на каком-то небольшом багги.

Подборку фотографий Сайнс озаглавил так: «Тренировочный лагерь. Часть 1-я». Значит, ожидается публикация второй части, в которой он более подробно расскажет о том, как идёт подготовка с предстоящему чемпионату.

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