Ландо Норрис отправился в Лапландию кататься на лыжах

Ландо Норрис отправился на самый север Финляндии, в Лапландию, и в эти дни катается там на лыжах – в пятницу он поделился в социальных сетях фотографиями и видео, снятыми на известном лыжном курорте Леви, что находится недалеко от городка Киттиля.

В том числе на этих снимках гонщик McLaren постарался запечатлеть красоты зимней природы Лапландии, и один из них сопроводил таким комментарием: «Небеса здесь просто слишком красивые».

Ландо Норриса считают одним из самых талантливых гонщиков Формулы 1 этого поколения, в прошлом году он семь раз поднимался на подиум и завершил сезон на 6-м месте личного зачёта.

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