Пиастри дал пару важных советов молодым гонщикам

Оскар Пиастри в 2023-м дебютировал в Формуле 1 в составе McLaren и по итогам сезона был признан лучшим новичком, за что получил специальную награду FIA, и его успехи во второй половине года действительно впечатляли. В Японии он впервые поднялся на подиум, после чего на следующем этапе, в Катаре, выиграл субботний спринт и финишировал вторым в гонке.

Однако первым успехам в Формуле 1 предшествовали годы напряжённого труда, когда Оскар, стремясь к своей мечте, переходил с одного уровня гоночной «пирамиды» на следующий и постепенно добрался до высшей категории автоспорта.

В частности, он подряд выиграл титулы в трёх важных молодёжных сериях – Еврокубке Формулы Renault, в Ф3 и Ф2, плюс пропустил год, когда был резервным пилотом Alpine. И только в 2022-м появилась возможность подписать контракт с McLaren и получить место в основном составе команды.

Когда его спросили, какой совет он может дать молодым гонщикам, мечтающим попасть в Формулу 1, Оскар ответил: «Никогда не сдавайтесь. На вашем пути всегда будут те или иные препятствия и трудности, но они помогают формировать характер и становиться лучше.

Всегда надо поддерживать в себе эту веру в свои силы, которая уже позволила вам чего-то добиться. И второй момент: дело, которым вы занимаетесь, должно приносить удовольствие. Понятно, что автоспорт – непростое занятие, но той страсти, благодаря которой вы выбрали это путь, нельзя позволить угаснуть.

Не только в Австралии, но думаю, что в мировом масштабе в целом люди всё больше интересуются автоспортом, повышается уровень молодёжных серий, растёт конкуренция, и потенциал молодых гонщиков проходит хорошую проверку. К сожалению, это непростой процесс, и тут нет какого-то одного надёжного и проверенного пути, но я думаю, что это позволяет заложить неплохие основы».

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