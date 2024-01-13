Роберт Шварцман дебютирует в WEC в составе AF Corse

В начале ноября Роберт Шварцман прекрасно справился с задачей во время тестов в Бахрейне, где показал лучшее время дня за рулём гиперкара Ferrari 499P. Это убедило заводскую команду, выступающую в гонках на выносливость, включить его в состав одного из трёх экипажей, которые ровно через 50 дней выйдут на старт чемпионата мира.

Сегодня объявлен состав экипажа AF Corse, который будет пилотировать гиперкар Ferrari №83: это польский ветеран Формулы 1 Роберт Кубица, Роберт Шварцман и китайский гонщик Йифей Йе.

Роберт уже сотрудничал с командой AF Corse в прошлом году – он выступал серии GT World Challenge Europe — Endurance Cup, и вместе с напарниками выиграл 3-часовую гонку в Барселоне.

Экипаж приступит к совместной работе 24-25 февраля во время так называемого «пролога» к сезону WEC, который, как и первый этап чемпионата, пройдёт на катарском автодроме в Лосаиле.

Роберт Кубица: «После прошлогодней победы в WEC в классе LMP2 я очень рад, что в этом сезоне смогу пилотировать Ferrari 499P команды AF Corse. Буду делить машину с Робертом и Йифеем, они оба очень быстрые гонщики, но нас ждут очень серьёзные испытания, потому что состав участников чемпионата очень сильный.

У нас есть всё необходимое, чтобы добиться успеха, но мы также должны хорошо подготовиться, ведь у нас совсем мало опыта пилотирования гиперкара 499P. Нам придётся непросто, зато будет очень интересно.

Постараемся действовать разумно и сделаем всё, что в наших силах. Сложнее всего будет в начале сезона, но постараемся максимально эффективно использовать время на трассе, чтобы приобрести важный опыт. Я рад присоединиться к AF Corse, ведь я был свидетелем того, как эта команда на протяжении долгих лет добивалась побед в самых разных категориях».

Роберт Шварцман: «Я очень рад дебютировать в WEC за рулём Ferrari 499P команды AF Corse вместе с Робертом и Йифеем. Мы уверены, что вместе с командой сможем справиться с поставленной задачей, и у нас оптимистичный настрой в плане результатов, которых мы хотим добиться в этом году.

У нас мало времени, а усвоить предстоит многое, но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы как можно быстрее адаптироваться к машине и освоиться в команде. Я уверен, что нас ждёт хороший сезон, я по-настоящему мотивирован и настроен бороться за победу в чемпионате мира.

Но есть гонка, которую я жду с особым нетерпением – это «24 часа Ле-Мана». Я всегда мечтал выступить в этой гонке, поэтому сделаю всё возможное для победы и выложусь по максимуму».

Источник