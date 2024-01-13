Симоне Реста вернулся в Ferrari

За несколько часов до официального заявления Haas об увольнении Гюнтера Штайнера с поста руководителя команды, в прессе появилась информация об уходе из команды технического директора Симоне Ресты.

Итальянский специалист работал в Haas с 2021 года, перейдя из Ferrari. В Скудерии с 2014 по 2017 годы Реста отвечал за разработку шасси, затем недолго проработал техническим директором Alfa Romeo/Sauber, после чего в 2019-м вернулся в Ferrari.

Официально уход Ресты до сих пор не подтверждён, но источники официального сайта Формулы 1 уверяют, что Симоне не просто ушёл из Haas, а вернулся на работу в Ferrari. Впрочем, те же источники утверждают, что хотя Реста и вернулся в итальянскую компанию, он пока не в команде Формулы 1, и его дальнейшая роль не определена.

Не исключено, что Симоне будет отвечать за проекты Ferrari в гонках на выносливость или GT.

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