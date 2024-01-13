Слухи: Элбон пытается пересмотреть контракт с Williams

Контракт Алекса Элбона с Williams рассчитан до конца 2025 года, и в прошлом году гонщик неоднократно говорил, что планирует доработать его до конца. Однако ESPN утверждает, что реальность несколько отличается от публичных заявлений.

Якобы, Алекс хочет досрочно освободиться от обязательств перед британской командой и вместе с менеджерами предпринимает для этого усилия, чтобы иметь возможность уйти из Williams сразу, как только ему поступит предложение от другой команды.

По данным ESPN, в 2023-м сразу две команды Формулы 1 обращались к нему с предложением подписать контракт, но Элбон отказал им, поскольку у него на руках было действующее соглашение с Williams.

Если Алексу удастся договориться со своей нынешней командой о пересмотре условий соглашения, то он станет одной из ключевых фигур на рынке пилотов в 2024 году.

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