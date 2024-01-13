В Williams назвали адрес, где 5 февраля пройдёт презентация

В команде Williams решили дозировано сообщать сведения о предстоящей презентации машины 2024 года – ещё в декабре было объявлено, что она состоится 5 февраля в Нью-Йорке.

Ровно за месяц до этого события начался обратный отсчёт времени, а теперь стало известно точное место, где пройдёт церемония, посвящённая новому сезону Формулы, который станет 49-м в истории команды.

«Мы рады объявить, что презентация, посвящённая сезону 2024 года, пройдёт во флагманском магазине компании Puma, расположенном на Манхэттене, – проинформировала команда. – В этом году начнётся многолетнее партнёрство с этим крупнейший производителем спортивной одежды, и его база в доме 609 на 5-й Авеню – идеальное место для старта этой новой кампании».

О долгосрочном контракте Williams Racing и Puma было официально объявлено в октябре прошлого года.

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