Валентино Росси готовится к «12 часам Батерста»

В 2024 году Валентино Росси, легендарный итальянский мотогонщик, продолжит карьеру в чемпионате мира по гонкам на выносливость, где будет выступать в категории LMGT3 за бельгийскую Team на спорткаре BMW M4 GT3.

Но восьми этапов WEC, первый из которых пройдёт в начале марта в Бахрейне, Росси и его команде недостаточно, поэтому они решили начать сезон со знаменитой австралийской гонки «12 часов Батерста» на трассе Маунт-Панорама.

Эти соревнования пройдут с 16 по 18 февраля, и именно 16 февраля Росси отметит 45-летие, что станет своего рода символом гоночного долголетия, ведь международная карьера Росси по прозвищу «Доктор» началась почти 30 лет назад и продолжается до сих пор.

Свой первый титул чемпиона мира Вале выиграл в 1997-м, тогда ещё в классе 125 куб.см, и спустя годы он всё ещё выступает в чемпионате мира, пусть и совершенно в другом, и уже на четырёх колёсах, а не на двух.

Итак, в феврале BMW с бортовым номером 46, под котором Росси выступал и в MotoGP, выйдет на старт в Батерсте. Напарниками Валентино будут его соотечественник Рафаэле Марчьелло и бельгиец Максим Мартен.

Дебют Росси в Батерсте состоялся год назад, но тогда его экипажу не повезло: на поздней стадии гонки на его BMW возникли неполадки в системе электрики, поэтому пришлось лишний раз заезжать на пит-стоп, чтобы их устранить. Из-за этого Валентино и его напарники упустили шанс подняться на подиум и заняли 4-е место. Разумеется, теперь они настроены отыграться.

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