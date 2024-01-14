Дакар: С Audi Маттиаса Экстрёма серьёзные проблемы

Маттиас Экстрём, шведский гонщик заводской команды Audi, до сегодняшнего дня занимал 2-ю строчку абсолютного зачёта ралли-рейда «Дакар», но на седьмом этапе соревнований удача ему изменила.

В воскресенье он не проехал и 50 км, как на его внедорожном прототипе Audi возникли серьёзные технические проблемы – какие-то неполадки возникли в задней части машины. Экипажу пришлось остановиться посреди пустыни и приступить к ремонту, но вскоре стало понятно, что своими силами справиться не удастся.

Маттиасу и его штурману, Эмилю Бергквисту, пришлось ждать помощи от нагнавшего их Стефана Петранселя, их напарника. «Мистер Дакар», разумеется, на какое-то время остановился, помог, чем смог, но оказалось, что ремонт займёт не менее двух часов. Минут через десять он продолжил борьбу на дистанции этапа, поскольку для команды это было важнее.

Ещё через какое-то время машина Экстрёма поехала, но длилось это недолго, и на 51 км она остановилась вновь. Посмотрим, чем закончится эта история, но в любом случае шведский экипаж Audi Sport как минимум откатится на весьма далёкие позиции, если вообще не сойдёт.

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