Дакар: Себастьен Лёб выиграл двухдневный этап

Шестой этап «Дакара» выиграл Себастьен Лёб, что стало для него 25-м подобным достижением за годы участия в этих ралли-рейдах. Особое значение сегодняшнему успеху придаёт тот факт, что девятикратный чемпион мира по ралли выиграл беспрецедентно долгий двухдневный этап – таких в истории «Дакара» ещё не было.

Более подробно об итогах пятницы расскажем несколько позже, а пока процитируем комментарий Себастьена, которому сегодня удалось опередить всех соперников и первым привести на финиш в Шубайтах свой гоночный внедорожник Prodrive Hunter.

Себастьен Лёб: «Для нас день сложился хорошо, мы без проблем преодолели этот этап. Он был очень долгий, дистанция его вчерашней первой части превышала 400 км. Я особенно старался беречь машину и не слишком усердствовать, зная, что на протяжении стольких километров по дюнам нагрузки на ходовую часть будут очень велики.

Сегодня оставалось проехать 150 км, и тут уж я поднажал, чтобы показать хорошее время, и нам это удалось. В общем, у нас на этом долгом этапе проблем не было вообще. Ещё предстоит посмотреть, где мы находимся в общей классификации, но я думаю, что теперь, на второй неделе ралли-рейда, надо будет постараться найти правильный ритм.

Уровень соперников очень высокий, машины у всех очень быстрые, и если допустить ошибку хотя бы на каком-то этапе, то можно потерять много времени и оказаться позади. Поэтому теперь до финиша «Дакара» надо ехать стабильно».

Этот комментарий Лёб давал сразу после финиша, когда ещё не знал положения своего экипажа по итогам шести этапов, но теперь такая информация есть: машина №203 находится на третьей строчке в общей классификации; Себастьен и его штурман Фабьен Лёркин проигрывают лидерам больше 29 минут. А возглавляет абсолютный зачёт Карлос Сайнс, на втором месте – Маттиас Экстрём, его напарник по команде Audi Sport.

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