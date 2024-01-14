Дакар: Себастьен Лёб выиграл очередной этап

После одного дня отдыха в воскресенье участники ралли-рейда «Дакар» продолжили борьбу, и быстрее всех до финиша в Аль-Дувадими добрался Себастьен Лёб – для него это уже третья победа на этапах в этом году.

«Этап мы преодолели неплохо, не допустив серьёзных ошибок, – прокомментировал девятикратный чемпион мира по ралли. – Но были серьёзные сложности с навигацией, тем более мы ушли на этап первыми. Пришлось прокладывать путь, хотя иногда это даже лучше, потому что мы полностью сосредоточились на своей работе, а я старался ехать быстро, но при этом был очень внимательным на участках, сложных в плане навигации. И в итоге у нас всё отлично получилось».

На финише 7-го этапа Лёб более чем на семь минут опередил бразильского гонщика Toyota Лукаса Мораеса, а третье время показал Нассер Аль-Аттийя. Номинально он напарник Себастьена по команде Prodrive, хотя фактически просто едет на таком же внедорожном прототипе Prodrive Hunter, а выступает за собственную команду Nasser Racing.

В абсолюте продолжает лидировать Карлос Сайнс, гонщик Team Audi Sport, но Лёб поднялся на второе место, а Мораес – на третье.

12-е место в общей классификации занимает российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова – например, сегодня они замкнули первую десятку, что вполне неплохо.

В классе мотоциклов первым на финиш приехал Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, чилийский гонщик заводской команды Honda. Он на три с лишним минуты опередил аргентинца Лучиано Бенавидеса, выступающего на технике шведской марки Husqvarna. Лучиано – младший брат Кевина Бенавидеса, двукратного победителя «Дакара», и, конечно, ему хочется поддержать семейную традицию и тоже выиграть ралли-рейд, но по итогам семи этапов он пока на 8-м месте.

Его брат занимает 5-ю строчку, уступая лидеру, опытнейшему американцу Рикки Брабеку, без малого 25 минут. На втором месте в двухколёсном классе находится Росс Бранч, гонщик из Ботсваны, уже выигравший в этом году не один этап, причём его отставание от Брабека составляет… одну секунду.

В категории квадроциклов раньше всех финишировал аргентинец Мануэль Андухар, однако тут же получил 15-минутный штраф за то, что пропустил одну из контрольных навигационных отметок. Поэтому победа на этапе досталась Александру Жиро, благодаря чему в общей классификации он сократил отставание от Андухара до 6 мин. 20 сек., и по меркам «Дакара» это не так много, тем более впереди ещё пять этапов.

К сожалению, выбыл из борьбы Марсело Медейрос: бразильский гонщик потерпел аварию на 165 км дистанции седьмого этапа и получил травму грудной клетки. Травма не особо серьёзная, однако дальнейшую борьбу он продолжать не сможет. Для него это третий сход в шести «Дакарах», в которых он принимал участие.

Среди гонщиков класса Challenger, т.е. лёгкие внедорожники, победу на этапе одержал американский дуэт Митчела Гатри и Келлона Уэлча. Они выступают за Taurus Factory Team – это заводская команда нидерландского производителя техники для ралли-рейдов – и вполне уверенно лидируют в этой категории. Зато второе место по итогам семи этапов занимает известная испанская гонщица Кристина Гутьеррес, что само по себе вызывает уважение.

Возможно, кого-то интересует, куда делись польские экипажи Эрика Гочала и его родного дяди Михала, выигравшие большинство предыдущих этапов. Накануне стало известно, что оба были дисквалифицированы. Техническая инспекция FIA, проходившая в день отдыха, выяснила, что их машины не соответствуют регламенту, а конкретно оказалось, что сцепление на них изготовлено из карбона, что запрещено правилами. Поэтому экипажи 302 и 310 не были допущены на старт 7-го этапа.

В категории T4 (мотовездеходы) лучшее время показал португалец Жоао Феррейра, но почти одновременно с ним на финиш примчался Polaris RZR Pro R команды Sebastien Loeb Racing. Ксавье де Солтре проиграл победителю всего 35 секунд и именно он удерживает лидерство в классе, в котором, похоже, тоже остаётся всё меньше экипажей, а статистика сходов с каждым днём только растёт.

В классе грузовиков вновь впереди чешский экипаж Мартина Масика, для которого это уже четвёртая победа на этапе, и он же лидирует в общем зачёте.

Рано утром в понедельник стартует 8-й этап ралли-рейда, его общая протяжённость 678 км, из них 458 км – скоростные участки. Организаторы сообщают, что особых трудностей на этом этапе не предвидится, но от участников соревнований потребуется повышенное внимание, поскольку трасса в основном каменистая, и чтобы избежать проколов шин, ехать надо будет быстро, но аккуратно.

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