Формула E: Паскаль Верляйн начал сезон с победы

Паскаля Верляйна, гонщика заводской команды Porsche, не просто причисляли к фаворитам первого этапа нового сезона Формулы E, в этот уик-энд стартовавшего в Мехико, но и признавали, что он не случайно в предыдущие годы не раз выигрывал квалификации на мексиканских этапах электрической серии. Более того, на его счету больше кругов лидирования. этой стране, чем у любого другого гонщика.

Сегодня Паскаль подтвердил неформальное звание главного «специалиста по Мексике», начав день с того, что выиграл поул на автодроме имени братьев Родригес. Болельщики также помнят, что два года назад он выиграл эту гонку, добыв для Porsche первую победу в Формуле E, и сегодня он их тоже не разочаровал.

Верляйн стартовал с поула, рядом с его машиной в первом ряду стоял электромобиль Envision Себастьена Буэми, четырёхкратного чемпиона мира по гонкам на выносливость, которого вполне можно считать и ветераном Формулы E; следом гонку начинали Макс Гюнтер на Maserati и Ник Кэссиди, с этого года выступающий за Jaguar. Третий ряд по итогам квалификации занимали его напарник Митч Эванс и гонщик McLaren Джейк Хьюз.

Ещё до старта на электромобиле команды ERT (прежнее название Nio 333 Racing), на котором выступает Серхио Сетте Камара, возникли какие-то неполадки, и бразилец остался в боксах. Впрочем, он всё равно должен был стартовать с далёкой 18-й позиции и не мог вмешаться в борьбу за трофеи.

Верляйн отлично стартовал, удержав лидерство, на вторую позицию пытался пробиться Гюнтер, но Буэми чётко действовал в первых поворотах и не пропустил соперника. Четвёртым ехал Кэссиди, его преследовал Эванс.

Первые жёлтые флаги появились уже на третьем круге гонки – трассу не поделили Антониу Феликс да Кошта и Лукас ди Грасси. Их машины оказались за пределами трассы и обоим пришлось ехать в боксы. Но если португальский гонщик Porsche смог продолжить гонку, хотя и с отставанием на круг, то Лукас вынужден был сойти. Как выяснилось позже, на его ABT Cupra возникла проблема с тормозами.

Жёлтые флаги вскоре убрали, борьба возобновилась на всей протяжённости круга, и большинство гонщиков сразу воспользовались режимом Attack Mode. Поскольку Верляйн первым сместился с основной траектории, чтобы активировать режим повышенной мощности, то Буэми вышел в лидеры, а Паскаль переместился на вторую позицию. Разумеется, он сразу предпринял попытку контратаковать Себастьена, но опытнейший швейцарец грамотно оборонялся, не давая сопернику ни единого шанса.

Второй раз жёлтые флаги были вывешены на 8-к круге, и на этот раз из-за вылета Робина Фряйнса, нового напарника Буэми. На повторе было видно, что голландец сам допустил ошибку в хитром правом повороте, которым заканчивается знаменитая стадионная секция.

Машина была разбита, не могла продолжить движение, поэтому на трассу выехал сейфти-кар, роль которого в Формуле E выполняет электромобиль Porsche Taycan.

На 12-м круге сейфти-кар вернулся в боксы, гонка рестартовала, и Буэми сохранил первую позицию, да и в целом в первой семёрке никаких перестановок пока не было. Впрочем, на следующем круге Себастьен активировал Attack Mode, и в лидеры вернулся Верляйн. Разумеется, Буэми рассчитывал, что режим повышенной мощности позволит ему вернуть позицию, но этого не произошло. Хотя швейцарец записал на свой счёт лучший круг, гонку вновь возглавлял немецкий пилот Porsche.

На 17-м круге на 6-ю позицию, оттеснив Хьюза, поднялся Жан-Эрик Вернь, пилот DS Penske и двукратный чемпион Формулы E. Это была уже половина гонки, и на следующих кругах он постепенно прибавлял, всё активнее прессингуя Митча Эванса. Новозеландец сопротивлялся, но оторваться от Жана-Эрика не получалось – то ли он пока предпочитал экономить энергию батарей, то ли машина просто не позволяла ехать быстрее.

Тем временем Верляйн лидировал, создав отрыв от Буэми в 2,5 секунды, а швейцарца уже практически догнал Кэссиди, прошлогодний вице-чемпион Формулы E. Но ближе к финишу Себастьен несколько прибавил, отъехав от преследователя и несколько сократив отставание от лидера. Чем ближе был финиш, тем больше сокращался интервал между лидировавшей машиной Porsche и преследовавшей её Envision.

Но более интересная борьба развернулась между Митчем Эвансом, удерживавшим 5-ю позицию, и претендовавшим на неё Жаном-Эриком Вернем. Их машины вообще ехали вплотную друг за другом, но гонщик Jaguar отлично защищался. Правда, при этом он ехал медленнее, чем первая четвёрка, поэтому от Макса Гюнтера отставал уже больше, чем на 6,5 секунды.

Из-за того, что борьба на трассе прерывалась появлением сейфти-кара, в соответствии с правилами Формулы E дирекция гонки приняла решение добавить к дистанции пару кругов, но это не повлияло на расстановку сил. Разве что когда Паскаль Верляйн первым пересёк линию финиша, заряд батарей его Porsche стремился к нулю, но главное, что его хватило для победы.

Второе место занял Себастьен Буэми, и для него это неплохое начало сезона, ведь в прошлом году, несмотря на весь свой опыт, он только один раз поднялся на подиум. Третьим финишировал Ник Кэссиди, 4-е место досталось Максу Гюнтеру, а замкнул первую пятёрку всё-таки Митч Эванс, так и не пропустивший вперёд Жана-Эрика Верня.

«Даже не знаю, в чём тут дело, но я всегда хорошо выступаю в Мексике, – сказал после финиша довольный Верляйн. – Даже на трассе в Пуэбло я поднимался на подиум, не только в Мехико – по-моему, сейчас я уже в четвёртый раз финишировал здесь в первой тройке. За это меня в Мексике уже называют ветераном!»

При этом «ветерану» мексиканского этапа и победителю сегодняшней гонки ещё нет и тридцати, и если он будет продолжать в таком ключе, то его, конечно, ждут новые успехи. Кстати, именно он в прошлом году выиграл обе гонки сдвоенного этапа в Саудовской Аравии. Формула E уже совсем скоро туда отправится вновь – городская трасса в Эр-Рияде примет второй этап нового сезона через две недели, 26-27 января.

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