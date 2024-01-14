Хауг: Шумахер заложил основы будущих успехов Mercedes

15 лет назад, зимой 2009 года, в Формуле 1 происходили события, во многом повлиявшие на следующий этап истории чемпионата мира, и начались они с того, что новая команда Brawn GP, созданная на базе заводской команды Honda, выиграла чемпионат мира в обоих зачётах.

После этого, осенью 2009-го, её активы приобрёл концерн Mercedes-Benz, а дальше произошла следующая сенсация: в конце года было объявлено, что за команду штутгартского концерна будет выступать Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира, завершивший карьеру в Формуле 1 в 2006-м, но решивший вернуться за руль гоночной машины.

Многие считают, что Михаэлю не стоило этого делать, поскольку особых успехов за следующие три сезона он не добился, за всё это время лишь один раз поднявшись на подиум. Однако Норберт Хауг, в то время руководивший гоночными программами Mercedes, с этим не согласен.

«Многие тогда говорили, что Михаэль Шумахер уже не тот, хотя он, безусловно, оставался прежним, – заявил Хауг в интервью телеканалу RTL. – Но дело в том, что наша машина тогда уже несколько устарела и была недостаточно конкурентоспособной. Однако он внёс очень важный вклад в наш проект. В период с 2010-го по 2012 гг. благодаря ему закладывались основы будущих успехов Mercedes».

Хауг напомнил, что в мае 2012 года Шумахер показал лучшее время по итогам квалификации в Монако, и если бы не штраф, из-за которого он потерял несколько стартовых позиций, то вполне мог выиграть ту гонку.

«Тот, кто смог выиграть поул на той нашей машине, однозначно не утратил способности быстро ездить, – добавил бывший глава Mercedes Motorsport. – Кроме того, Михаэль был талантливым менеджером. На трассе его отличала филигранная техника пилотирования, а за пределами трассы он мог быть очень остроумным и весёлым парнем».

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