Лагрю: Работая с гонщиком, надеемся довести его до Ф1

В этом году в Формуле 2, минуя Ф3, дебютирует 17-летний гонщик Андреа Кими Антонелли, в прошлом сезоне выигравший титул в европейской Формуле Regional. Хотя он итальянец, но при этом учится не в Гоночной академии Ferrari, а входит в молодёжную программу Mercedes.

Ею руководит Гвен Лагрю, и он обратил внимание на талантливого парня ещё когда тот занимался картингом.

«Не знаю насчёт остальных, но я знаю, что делаем мы, – рассказал Лагрю в интервью The Race. – Я выбираю не так много гонщиков. После этого мы даём им необходимое время, поддерживаем и направляем их, ведь это не краткосрочный проект. Обычно, когда мы подписываем контракт с гонщиком, то стараемся предоставить ему всю возможную поддержку и довести его до самого высокого уровня. Надеемся, до Формулы 1, но по крайней мере гарантируем ему продолжение профессиональной карьеры.

Например, мы смогли организовать место в Формуле 1 для Эстебана Окона. А в конце сезона 2016 года появились возможность для его перехода в Force India. Он выступал там два года, очень неплохо справлялся с делом,

и можно сказать, что именно в тот период его карьера пошла в гору…

Если честно, когда в течение двух лет его напарником был Фернандо Алонсо, Эстебан на его фоне смотрелся вполне уверенно. Мы не говорим, что гонщик всегда должен побеждать или постоянно подниматься на подиум, но тем не менее, он выступал очень хорошо. Полагаю, Фернандо так сильно его подгонял, что Окон показывал результаты, которых сам от себя не ожидал. И сейчас он тоже продолжает работать над собой.

Эстебан выступает за Alpine, в полной мере предан этой команде, но при этом сохраняет тесные связи с нами, ведь мы по-прежнему занимаемся его карьерой. В Формуле 1 всего 20 мест, и в каком-то смысле мы все сотрудничаем в интересах нашего спорта. Если говорить о нас, то мы поддерживаем отличные отношения и с Alpine, и с другими командами тоже. И всегда действуем сообща, стараясь найти наилучшее решение для конкретного гонщика и конкретной команды.

Джорджа Расселла я знал ещё с картинга, а также был свидетелем его дебюта в молодёжных формулах. Это я особенно хорошо помню, потому что сам организовал для него участие в гонке Еврокубка Формулы Renault. По-моему, это было в 2014 году».

Лагрю тогда посоветовал своему другу Симону Абади, владевшему командой Tech 1, взять Расселла: «Убедить его было нетрудно, и думаю, что это пошло на пользу и команде, и Джорджу. Он сел за руль её машины и победил. А теперь его домом в Формуле 1 стала команда Mercedes. Надеюсь, впереди его ждут немало успешных лет…»

Не исключено, что в будущем новым напарником Джорджа Расселла в Mercedes станет Андреа Кими Антонелли: «Если мы в кого-то инвестируем, то не потому, что собираемся потом заработать какие-то деньги. Мы инвестируем для того, чтобы у нас были новые суперзвёзды, чтобы следующим чемпионом мира стал наш гонщик. Именно поэтому мы работали с Джорджем, и я надеюсь, что нам удастся этого достичь с кем-то из наших молодых пилотов.

Конечно, не всегда удаётся предвидеть, как всё будет складываться. Вы принимаете решения в зависимости от конкретного момента, от ваших планов, и всегда есть вероятность, что это будет неверное решение. Иногда приходится прекращать работу с тем или иным гонщиком, а через несколько лет выясняется, что он стал отличным профессионалом. Но всегда надо расставлять приоритеты. Поэтому мы направляем всё внимание на работу с определённой группой гонщиков, потому что, повторюсь, в Формуле 1 всего 20 мест».

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