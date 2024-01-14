Лукас Лауда: «Дакар» требует вдумчивого подхода

В этом году в ралли-рейде «Дакар» участвует Лукас Лауда, сын Ники Лауды, легендарного австрийского гонщика, трёхкратного чемпиона мира, и мы об этом рассказывали. 44-летний Лукас и его немецкий штурман Штефан Хенкен – дебютанты таких соревнований, и неудивительно, что после шести дней борьбы на трассе их экипаж занимает только 19-е место классе Challenger (SSV), ведь успех в «Дакаре» зависит прежде всего от опыта.

Лауда и Хенкен едут на лёгком внедорожнике Can-Am Maverick XRS Turbo и после первой половины дистанции уже накопили почти 9-часовое отставание от лидеров, но продолжают борьбу.

«Мне нравится дух приключений, которым отличается эта гонка, – рассказал Лауда в интервью Gazzetta dello Sport. – Но больше всего мне по душе, что она требует очень вдумчивого подхода, а это качество я унаследовал от отца. Я впервые участвую в «Дакаре», и моя цель – доехать до финиша, может быть, даже с неплохим результатом.

С одной стороны, я занимаюсь ралли-рейдами всего полтора года, с другой, с таким именем я просто обязан добиваться высоких результатов! (смеётся) Я с детства смотрел эти гонки и мечтал когда-нибудь проехать «Дакар» на мотоцикле. В юности я занимался мотокроссом и всегда гонял на мотоцикле.

Но в 2022 году я познакомился c техникой класса SSV, это произошло благодаря Хайнцу Кинигаднеру (австрийскому мотогонщику, трёхкратному победителю «Дакара»). Он предложил мне прокатиться на такой машине в Тунисе, и мне она сразу понравилась. В прошлом году я выступил в Hellas Rally (3-е место), в Balkan Rally (4-е место), а в Марокко выиграл ралли «Туарег».

До этого в разные годы я выступал в DTM, в гонках GT, в Формуле 2000, а в серии A1 GP у нас с братом Матиасом была собственная команда».

Когда Лукаса спросили, почему он предпочёл класс SSV, а не более мощный гоночный внедорожник категории T1, он весело ответил: «Потому что он слишком дорого стоит! К тому же у меня недостаточно опыта, и даже физическая подготовка оставляет желать лучшего. А лёгкие внедорожники пилотировать проще и веселее».

Также он рассказал, что его отец, Ники Лауда, тоже любил ралли-рейды «Дакар», а одним из его хороших друзей был Карлос Сайнс-старший.

«Мне его очень не хватает, – признался Лукас. – Если бы можно было вернуться в прошлое, то я бы постарался проводить с ним больше времени. Но это было невозможно, потому что всю свою жизнь он посвящал работе и Формуле 1».

Лукас Лауда добавил, что из гонщиков современной Формулы 1 он больше всего обращает внимание на Макса Ферстаппена: «Конечно, я всегда болел за Mercedes, ведь в этой команде работал мой отце, но должен честно сказать: в настоящее время Макс – лучший».

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