Палоу и Херта больше не надеются выступить в Формуле 1

Двое гонщиков IndyCar, Алекс Палоу и Колтон Херта, рассказали, что у них практически отсутствуют шансы дебютировать в Формуле 1.

Алекс Палоу, выигравший в прошлом году второй титул в IndyCar за три года, принимал участие в первой тренировке Гран При США в Остине за рулём McLaren в 2022 году. Однако его сотрудничество с McLaren завершилось, и испанский гонщик рассказал, что больше не ищет возможности для перехода в Формулу 1.

Алекс Палоу: «Я устал. Наш план по переходу в Формулу 1 не сработал, но всё в порядке. Теперь моя цель – постараться выиграть как можно больше титулов в IndyCar и одержать победу в Indy 500».

Колтон Херта рассматривался в числе кандидатов на место в AlphaTauri на 2023 год, но поскольку ему не хватило очков для получения суперлицензии, команда подписала контракт с Ником де Вризом. Колтон признаёт, что его единственный шанс на переход в Формулу 1 – контракт с Andretti, но американская команда пока не получила «зеленый свет» от владельцев чемпионата из Liberty Media.

Колтон Херта: «Вероятно, сейчас мой предельный возраст, когда я могу дебютировать с какой-то другой командой, кроме Andretti.

У меня нет подробностей, но, полагаю, в Andretti по-прежнему стремятся выступать в Формуле 1. Если это произойдёт, то нужно будет понять, какой у меня возраст и какие жизненные приоритеты.

Сейчас я полностью сосредоточен на IndyCar, но посмотрим, как будут развиваться события».

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