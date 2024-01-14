Пэт Фрай: Мы не должны бояться рисковать

В 2023 году команда Williams показала свой лучший результат за последние шесть лет, заняв 7-е место в Кубке конструкторов. А ведь ещё относительно недавно, в 2014-м и 2015-м, она была третьей, но затем результаты пошли на спад, наступил затяжной период кризиса, и только сейчас, после смены владельцев, а затем и руководства, дела постепенно начинают налаживаться.

Новым руководителем команды в начале 2023 года стал Джеймс Ваулз и при поддержке новых хозяев Williams Racing из американского инвестиционного фонда Dorilton Capital занялся необходимыми реформами – модернизацией инфраструктуры, обновлением парка оборудования и укреплением кадрового состава. Одним из важных назначений стало приглашение Пэта Фрая на должность технического директора.

Фрай – опытнейший специалист, чья карьера в Формуле 1 началась ещё в конце 80-х, в том числе он работал в таких командах, как Ferrari, McLaren и Alpine. К своим обязанностям в Williams он приступил в конце ноября, и понятно, что первые два месяца присматривался и а анализировал ситуацию. В интервью официальному сайту чемпионата 59-летний британец рассказал о своих первых шагах на новом посту и о том, чего надеется добиться в дальнейшем.

Пэт Фрай: «Пытаюсь понять, как мы работаем, что у нас получается хорошо, и что нужно предпринять. Некоторые вещи здесь организованы лучше, чем в тех командах, где я был раньше, но есть и довольно много такого, в чём необходимо разобраться и исправить. Но пока я стараюсь получить первые представления о положении дел, а затем надо будет поставить перед командой стратегическую задачу…

Хочу добиться, чтобы Williams побеждала в гонках. Победы – это главное. В Alpine нам не хватало целеустремлённости, чтобы подняться выше 4-го места в Кубке конструкторов. Может быть, мы и говорили, что нам это по силам, но менеджмент никогда не пытался поднажать ещё, чтобы добиться большего, поэтому в марте я решил, что в той команде я сделал всё, что мог, и стал искать другую работу.

Джеймс Ваулз уже какое-то время назад начал делать мне настойчивые предложения, и теперь передо мной открываются прекрасные возможности. В первые недели работы я всегда стараюсь записать свои первые впечатления. Часто они оказываются верными, но затем я должен понять, по каким причинам всё сложилось именно так. При этом вы должны докопаться до корней того или иного явления, и часто выясняется, что исправление ситуации потребует долгосрочного планирования.

Меня впечатляет, насколько неплохо команда Williams работала в 2023 году, чему, конечно, способствовало более эффективное взаимодействие между её подразделениями, между инженерами и специалистами по аэродинамике. Это уже выглядит обнадёживающе. Конечный результат зависит от того, насколько хорошо каждый выполняет свою работу, но команде удалось в значительной степени раскрыть свой потенциал, и это уже неплохой шаг вперёд.

Сейчас нам нужно набраться терпения. Кто-то из специалистов, которых мы приглашаем в Williams, будет находиться в обязательно отпуске в течение шести месяцев, кто-то вообще год, но я думаю, что мы занимаемся интереснейшим проектом. Именно поэтому я стараюсь увлечь людей и убедить их к нам присоединиться.

Здесь нет тех ограничений, которые сдерживали нас в Alpine, здесь это не проблема, и правление компании нас поддерживает. Они готовы инвестировать и хотят всё делать правильно. В следующем году мы сделаем ещё один шаг вперёд, но я занимаюсь планированием и на более далёкую перспективу. Мы должны представлять, как всё будет складываться в период от трёх до пяти лет.

Мы не должны бояться принимать решения, не должны бояться рисковать. Часто разница между первым и вторым место зависит лишь от того, насколько смелые решения вы умеете принимать. Они могут быть связаны с работой в аэродинамической трубе, с инженерными службами или с тем, насколько быстро вы в состоянии действовать.

Необходимо создать среду, в которой люди будут стремиться рисковать, а неудачи не должны восприниматься как проблемы. Мы учимся именно на неудачах. Когда вы стараетесь чего-то добиться, но не выходит, вы при этом получаете опыт и знания. Создание такой среды требует времени, но мы должны её создать, чтобы команда не опасалась рисковать».

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