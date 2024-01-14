Сулайем: Возвращение Ф1 в ЮАР станет важным событием

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем считает, что африканские страны должны уделять больше внимания развитию автоспорта, тем более что в планах Формулы 1 возвращение на этот континент.

Последний Гран При ЮАР состоялся больше 30 лет назад, в марте 1993-го, и теперь предпринимаются попытки возродить эту гонку, но пока они не увенчались успехом. В любом случае среди 24 Гран При чемпионата мира ни одного африканского этапа пока нет, в том числе на 2025-й ситуация в этом плане совершенно неопределённая.

«В Африке у нас отличные контакты, – заявил президент FIA в интервью австрийскому изданию Motorsport-Magazin. – Африке нужно уделять больше внимания. Там у нас есть очень хороший вице-президент, и мы оказываем поддержку местным африканским автоклубам. В некоторых регионах мы начинаем с самых начальных, базовых гоночных серий – такие программы мы даже называем «автоспорт из коробки». И эту «коробку» вы получаете от FIA, в ней находится самое простое оборудования, в том числе для организации хронометража и телефоны. И вы уже можете организовать хотя бы заезды на скорость.

Но если мы хотим, чтобы африканский автоспорт развивался, мы не можем ничего навязывать «сверху». Я не могу отдавать приказы, инициатива должна идти снизу, и начинать надо с самых основ.

Но в Южной Африке у национального автоспорта богатая история, и в прошлом году шли интенсивные переговоры на тему возможного возвращения этапа Формулы 1 на автодром в Кьялами. Это стало бы очень важным событием для Африки. Также мы думаем об организации электрической серии, в которой могла бы участвовать Африка, это тоже было бы неплохо».

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