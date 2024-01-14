В Aston Martin из Red Bull перешёл ещё один специалист

В Aston Martin переманили ещё одного важного специалиста из Red Bull Racing – это венгерский инженер Андор Хегедуш. В команда из Милтон-Кинса он отвечал за организацию пит-стопов и координировал работу механиков, занимающихся этим важным делом.

На своей странице на деловом портале Linkedin Хегедуш сообщил, что с начала сезона 2024 года приступает к работе в Aston Martin. Интересно, что его карьера в Формуле 1 началась с 2011 году в российской команде Marussia, которая просуществовала недолго, после чего он перешёл в Red Bull Raciing.

Чемпионская команда славится своей чёткой и слаженной работой на пит-стопах, тогда как Aston Martin по этой части пока уступает, но теперь у команды Лоуренса Стролла появится нужный специалист, которому будет поручено решить эту проблему.

«Начинается следующая глава, и теперь я буду носить зелёную униформу, – пишет Андор. – Я очень рад приступить к работе в качестве руководителя проекта в Aston Martin. Спасибо всем за поддержку!»

Хегедуш последовал примеру Дэна Фэллоуза, который ранее руководил отделом аэродинамики Red Bull, а в 2022 году занял должность технического директора Aston Martin, после чего эта команда резко прибавила.

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