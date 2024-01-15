Alpine проведёт совместную презентацию для Ф1 и WEC

В Alpine Motorsports объявили дату презентации, посвящённой сезону 2024 года – 7 февраля.

При этом гоночное подразделение французского концерна Renault собирается одновременно представить и новую машину Формулы 1, и первый гиперкар для предстоящего чемпионата WEC, т.е. в событии будут участвовать обе заводских команды – и Alpine F1 Team, и Alpine Endurance Team.

На страницах Alpine в социальных сетях появился постер, выдержанный в строгих тёмных тонах, этому посвящённый, и короткий комментарий, в котором часть информации отображена при помощи эмодзи, но попытаемся перевести это так: «Формула 1 идёт рука об руку с WEC. Присоединяйтесь к нам 7 февраля на презентации сезона Alpine Motorsports».

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