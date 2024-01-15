Дакар: Мотогонщик Карлес Фалькон скончался от травм

Организаторы ралли-рейда «Дакар» сообщили о кончине испанского мотогонщика Карлеса Фалькона, потерпевшего аварию ещё на втором этапе соревнований.

«С огромной печалью восприняли мы известие о смерти испанского гонщика Карлеса Фалькона, узнав об этом от его семьи, – говорится в официальном заявлении организаторов. – После 448 км второго этапа произошло падение, приведшее к тяжёлым последствиям. Медицинские бригады быстро прибыли на место аварии и сразу смогли оценить, что гонщик находился в критическом состоянии.

Вертолётом его доставили в госпиталь в город Аль-Дувадими, затем в госпиталь в Эр-Рияде, и через несколько дней он был транспортирован в Испанию. Но несмотря на все усилия медиков гонщик скончался от полученных травм.

Организаторы и участники «Дакара» выражают самые искренние соболезнования его семье и друзьям».

Одним из тех, кто первым отреагировал на печальную весть, был Карлос Сайнс: «Покойся с миром, Карлес. Желаю душевных сил твоей семье и друзьям».

Фалькону было 45 лет, он принимал участие в супермарафоне только во второй раз.

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