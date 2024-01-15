Формула E: ABT Cupra откажется от партнёрства с Mahindra

В ABT Cupra намерены отказаться от сотрудничества с индийской компанией Mahindra, поставляющей электрические силовые установки, – об этом команда заявила в дни первого этапа сезона Формулы E, стартовавшего в этот уик-энд в Мехико.

В своё время партнёром ABT была компания Audi, которая затем свернула свою программу в Формуле E, поэтому сезон 2022 года команда пропустила, но в прошлом году вернулась в чемпионат мира по гонкам на электромобилях, но уже под брендом Cupra и подписав контракт с Mahindra. Но это сотрудничество не принесло тех результатов, на которые рассчитывали в ABT.

«В последние недели и месяцы у нас шли долгие переговоры – мы всегда всё открыто обсуждали с нашими партнёрами и решили, что в конце года контракт с Mahindra будет расторгнут, – приводит издание Racer слова Томаса Бирмайера, руководителя команды ABT Cupra. – В настоящее время мы ведём переговоры с другими поставщиками. У нас есть выбор – понятно, что мы исходим из своих приоритетов, и сейчас эта работа идёт.

Надеемся, что в феврале или начале марта мы примем решение и сможем о нём объявить. Перед началом прошлого сезона мы довольно поздно решили вернуться в Формулу E, да и в компании Cupra также определились по поводу сотрудничества с нами в последний момент, поэтому договориться с другими поставщиками было трудно. Но теперь вместе с Cupra мы ищем хорошее решение на следующий сезон».

Вполне вероятно, что команде удастся договориться с Porsche, ведь штутгартская компания, как и испанская Cupra, входит в концерн Volkswagen. Кстати, первую гонку сезона выиграл Паскаль Верляйн, гонщик заводской команды Porsche. При этом лучшим из пилотов ABT Cupra был Нико Мюллер, занявший только 17-е место, а Лукас ди Грасси сошёл с дистанции уже на первом круге после столкновения с Антонию Феликсом да Коштой, напарником Верляйна.

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