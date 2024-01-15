Новая машина Alpine не впечатлила Окона на симуляторе

Подготовка к новому сезону Формулы 1 идёт полным ходом, и гонщики уже успели опробовать новые машина на симуляторе. Комментатор британского Sky Sports F1 Дэвид Крофт рассказал, что Эстебан Окон поделился с ним первыми впечатлениями о машине 2024 года после работы на симуляторе.

«Перед рождественскими праздниками Эстебан сказал мне, что машина Alpine 2024 года немного медленнее предшественницы», – поделился Крофт, не став сообщать в дальнейшие подробности.

Впрочем, сам Окон старается сохранять оптимизм: «Мы стремимся к тому, чтобы сократить отставание от соперников и стать конкурентоспособнее. Команда не собирается начинать сезон с другим настроем – в противном случае мы никогда не выиграем.

Я продолжаю работать так, словно каждый уик-энд у меня есть шансы на победу или подиум. Моя цель заключается в том, чтобы выжимать максимум из машины каждый уик-энд.

Я считаю, что если продолжу усердно работать, то однажды настанет и моё время, и я получу машину, за рулём которой смогу выигрывать гонки и бороться за титул. Я с нетерпением этого жду».

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