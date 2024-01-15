Ральф Шумахер: Каждый должен найти собственный путь

Новое поколение семьи Шумахеров отдаляется от Формулы 1 – Мик, сын семикратного чемпиона мира, в этом году дебютирует в гонках на выносливость в составе заводской команды Alpine, хотя и продолжает выполнять обязанности резервного гонщика Mercedes. А Давид, его двоюродный брат, сын Ральфа Шумахера, последние два года выступал в кузовной серии DTM.

Давид тоже мечтал о Формуле 1, но, во-первых, в молодёжных сериях у него не было каких-то ярких успехов, и в итоге ему пришлось перейти в DTM. Во-вторых, путь в высшую лигу мирового автоспорта требует очень серьёзного финансирования.

«Я должен признать, что у Давида, по-моему, слишком легкомысленный подход к тем или иным делам, – поделился Ральф Шумахер в интервью Bild. – В предыдущие годы что-то для него могло складываться и по-другому. Но каждый должен найти свой собственный путь, и я Давидом горжусь».

Но когда Давиду задали прямой вопрос, смог ли он соответствовать ожиданиям отца, 22-летний немецкий гонщик честно ответил: «Для этого я должен был бы попасть в Формулу 1».

Его также спросили, насколько строгим были методы воспитания, которые применял отец.

«Всё зависит от ситуации, – сказал Давид Шумахер. – Он был очень строгим, когда речь шла о поведении или манерах за столом. Также он предъявляет очень жёсткие требования к моим занятиям физической подготовкой. В юности у меня был немного избыточный вес, и он тогда всерьёз мной занялся, за что я ему сейчас очень благодарен.

Но по-моему, теперь он осознал, что я должен идти своим путём, ведь мне уже 22 года».

О планах Давида на 2024-й пока не известно, но не факт, что он продолжит выступать в DTM: по итогам прошлого сезона он занял только 25 место в личном зачёте. Фактически это предпоследнее место среди всех гонщиков, кто принял участие во всех этапах кузовного чемпионата.

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