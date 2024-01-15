Рованперя – гонщик, осваивающий смежные дисциплины

Финский раллист Калле Рованперя, в свои 23 года уже выигравший два титула в WRC, в мае выступит в гонке на выносливость: ему предстоит выйти на старт «24 часов Фудзи», причём за рулём машины, заправленной углеродно-нейтральным топливом.

Президент корпорации Toyota Акио Тоёда, принимая участие в в Токийском автосалоне, завил, что Рованперя в этом марафоне будет пилотировать прототип Toyota GR86 CNF Concept заводской команды Rookie Racing – эта машина приводится в движение трёхцилиндровым турбомотором, работающем на экспериментальном синтетическом топливе.

Калле был приглашён в раллийную команду Toyota в 2020 году, в 2021-м стал самым молодым гонщиком, одержавшим победу на этапе WRC, а через год – самым молодым чемпионом мира по ралли.

В прошлом году Рованперя выиграл свой второй титул, после чего решил, что в 2024-м проедет лишь отдельные гонки в WRC, чтобы в оставшееся время попробовать свои силы в других гоночных дисциплинах. Кстати, в прошлом мае он впервые принял участие японских национальных соревнованиях по дрифту и сразу стал победителем.

Стоит добавить, что другой финский гонщик, Яри-Матти Латвала, руководитель заводской раллийной команды Toyota, тоже выступит в «24 часах Фудзи», а его напарником будет сам Акио Тоёда, и они будут пилотировать машину Toyota GR Corolla H2 Concept с водородной силовой установкой.

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