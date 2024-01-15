Тото Вольфф продлил контракт с Mercedes ещё на три года

В ближайшей перспективе Тото Вольфф останется на посту руководителя команды Mercedes – в интервью The Telegraph он подтвердил, что его контракт продлён ещё на три года.

Вольффу принадлежит треть акций заводской команды штутгартского концерна, а оставшиеся доли поровну поделены между Mercedes-Benz Group AG и британской корпорацией Ineos. Вместе с главой Ineos сэром Джимом Ратклифом и Олой Каллениусом, председателем правления Mercedes, они решили, что если Вольфф продолжит руководить комадой, это будет в её лучших интересах.

«Мы доверяем друг другу, и я считаю, что это самое важное в отношениях между нашими тремя сторонами, – заявил Вольфф. – В конце концов я тоже акционер команды и тоже заинтересован в возврате инвестиций. А лучший способ добиться возврата инвестиций – это победы.

Я не собираюсь держаться за эту должность, если пойму, что есть человек, который справится с делом лучше меня. Я стараюсь сделать так, чтобы в моём окружении были люди, которые смогут мне это сказать. В итоге мы втроём решили продолжить работу.

В команде я выполняю различные функции. Я её совладелец и вхожу в состав совета директоров. Это не изменится вне зависимости от того, какую роль я буду выполнять. У меня хороший настрой, и риск всегда скорее связан с тем, что эта работа мне может наскучить, чем наступит профессиональное выгорание. Именно поэтому я готов принять те вызовы, которые перед нами стоят сегодня, даже если с ними порой очень сложно справиться».

Тото Вольфф также пояснил, что в его новом контракте с Mercedes нет условий, что команда должна добиться каких-то конкретных результатов: «В моих контрактах никогда таких оговорок не было. Вы либо доверяете друг другу, либо нет. А мы как акционеры действуем сообща».

В период с 2014-го по 2021 гг. Mercedes восемь раз выигрывала Кубок конструкторов, но с переходом Формулы 1 на новое поколение машин период её доминирования завершился, и теперь в чемпионате мира тон вновь, как и до 2013-го, задаёт Red Bull Racing. Поэтому задача заводской команды штутгартского концерна как минимум состоит в том, чтобы сократить отставание от лидеров, а ещё лучше – вернуться на прежний победный уровень.

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