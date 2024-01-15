Тото Вольфф: Пуля вылетела из пистолета

В первой половине декабря в FIA открыли и оперативно закрыли разбирательство в отношении Сьюзи и Тото Вольффа в связи с возможной передачей конфиденциальной информации. В свежем интервью итальянской La Gazzetta dello Sport руководитель команды Mercedes раскритиковал FIA и сообщил, что его супруга будет добиваться судебного разбирательства.

Тото Вольфф: «За нашим делами следят миллионы людей, и мы должны давать пример того, что говорить и делать. Расследование, которое было открыто и закрыто за два дня, нанесло огромный ущерб. Ты не ждёшь ничего подобного в Формуле 1.

Если мы хотим сделать спорт более профессиональным, то должны добиться прозрачности в тех процессах, в которых этой прозрачности сейчас нет, и установить стандарты на самом высоком уровне. Такова моя позиция.

Я не могу говорить за Сьюзи, но она – боец со стальной решимостью. Она уже не в первый раз сталкивается с трудностями, и она намерена идти до конца в суде.

Если кто-то сегодня наберет в поисковике имя Сьюзи Вольфф, то первым делом увидит материалы о расследовании в её отношении. Пуля вылетела из пистолета и её не остановить».

Источник