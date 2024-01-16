Алан Пермейн нашёл новую работу?

Алан Пермейн, бывший спортивный директор Alpine F1, уволенный посреди прошлого сезона из команды, в которой отработал почти 35 лет, похоже, нашёл новую работу. Европейская гоночная пресса пишет, что опытного британского специалиста пригласили в AlphaTauri, хотя пока неясно, на какую должность.

Пермейн начал карьеру в Формуле 1 в 1989 году, поступив на работу в Benetton в качестве инженера-электронщика. В 1996-м стал гоночным инженером, а когда команда из Энстоуна была переименована в Renault F1 и получила статус заводской, Алан был инженером таких гонщиков, как Ярно Трулли и Джанкарло Физикелла.

В 2007-м Пермейн получил должность главного гоночного инженера, а в 2012-м, когда команда уже превратилась в Lotus F1, его повысили до спортивного директора. В этой должности Пермейн оставался и после дальнейших переименований команды вплоть до прошлогоднего увольнения, но его опыт, конечно, будет востребован в Формуле 1.

Поскольку в AlphaTauri в этом году происходят серьёзные преобразования, начиная со смены руководства и заканчивая предстоящей сменой вывески, то вполне ожидаемо, что возглавивший команду Лоран Мекис постарается укрепить её кадровый состав профессионалами самого высокого уровня.

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