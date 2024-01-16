Дакар: Экстрём отыгрался после проблем на седьмом этапе

Экипаж Маттиаса Экстрёма выиграл восьмой этап ралли-рейда «Дакар», и вообще в понедельник все три экипажа Audi Sport финишировали в первой пятёрке. Шведский гонщик и его штурман Эмиль Бергквист в какой-то мере отыгрались после вчерашних проблем, когда уже через 47 км после старта на их внедорожном прототипе Audi RS Q e-tron E2 произошла поломка задней подвески. Из-за этого они потеряли больше 4,5 часов и выбыли из числа претендентов на победу в супермарафоне.

Но сегодня Маттиас первым добрался до финиша, на 2 минуты 45 секунд раньше Стефана Петранселя, его напарника, а четвёртым финишировал Карлос Сайнс, по-прежнему сохраняющий лидерство в абсолютном зачёте. Испанец чуть больше двух минут проиграл Герлену Шишери, опытному гонщику, выступающему на внедорожнике Toyota Hilux.

«Мы хорошо проехали этот этап, хотя разок превысили скорость, – прокомментировал Экстрём. – Пока не знаю, каким будет размер штрафа, но посмотрим. Сегодня я получил удовольствие от старта до финиша. Особых проблем не было, так что сегодня всё прошло неплохо.

Вчера в заднем левом узле подвески ослабли три гайки, а когда они открутились, подвеска сломалась, и нам пришлось ждать машину технической помощи, чтобы заменить несколько деталей. С моей точки зрения, крайне досадно, что наша команда не смогла привести машину в идеальное состояние, ведь после первой недели ралли-рейда мы занимали очень неплохие позиции.

Конечно, это очень огорчительно для меня, для Эмиля и для всей команды, ведь у нас был шанс побороться за подиум. Для меня «Дакар» – самое сложное соревнование, и победа в нём – высшее достижение в автоспорте. Разочарование из-за того, что случилось вчера, не пройдёт ещё очень долго. Безусловно, смириться с этим трудно, но теперь надо постараться получить максимум опыта по ходу ралли-рейда».

Себастьен Лёб, победитель вчерашнего этапа, сегодня допустил ошибку в навигации, что привело к потере почти десяти минут, поэтому он приехал на финиш только десятым.

В классе мотоциклов в воскресенье второе место на этапе занял Лучиано Бенавидес, а сегодня лучшим был его старший брат Кевин, выступающий за заводскую команду KTM. Интересно, что Лучиано был вторым и сегодня, проиграв Кевину чуть больше полминуты. Но общую классификацию в этой категории по-прежнему возглавляет американец Рикки Брабек.

Среди квадроциклистов очередную победу сегодня одержал соотечественник братьев Бенавидес, аргентинец Мануэль Андухар – он же лидирует в этом классе по итогам восьми этапов.

В категории Challenger новые победители, и тут в памяти поневоле всплывает поговорка про «тёмную лошадку», потому что команда, которую они представляют, так и называется: Dark Horse Team. Это ближневосточный дуэт в составе саудовского гонщика Салеха Альсаифа и его катарского штурмана Нассера Алькувари. Они выступают на технике производства бельгийской команды GRally и добрались до финиша на три с лишним минуты раньше, чем экипаж американца Митчела Гатри, лидирующего в общей классификации.

Португалец Жоао Феррерйа одержал вторую подряд победу на этапе в классе T4 (он же SSV), а вторым на финиш, как и вчера, прибыл французский экипаж команды Себастьена Лёба, Ксавье де Солтре и Мартен Бонне, который продолжает лидировать в этой категории.

В грузовом классе этап выиграл экипаж голландца Мичела ван ден Бринка, выступающий на Iveco Powerstar. Это позволило трио, в состав которого также входит испанский штурман Мойзес Торраллардона и механик Ярно ван де Поль, соотечественник гонщика, подняться на второе место в своей категории, отодвинув на третью строчку именитого мастера «Дакара» Алеса Лопраиса.

В среду участникам супермарафона предстоит преодолеть 639 км, из них 417 км скоростных спецучастков, которые проходят, если верить организаторам, по весьма живописной местности. Впрочем, гонщикам будет не до красот, поскольку маршрут пролегает по горному плато, а такие трассы всегда требуют повышенного внимания из-за риска пробить колесо.

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