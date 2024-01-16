Следить

Автоспорт

Карлос Сайнс болеет за отца, лидирующего в «Дакаре»

Карлос Сайнс-младший всегда говорил, что старается во всём равняться на отца, двукратного чемпиона мира по ралли и четырёхкратного победителя ралли-рейда «Дакар».

Сайнс-старший вновь лидирует в абсолютном зачёте супермарафона, который проходит по территории Саудовской Аравии, по крайней мере так было до вчерашнего дня, а девятый этап ралли-рейда пока в самом разгаре.

При этом стоит подчеркнуть, что отец гонщика Ferrari уже разменял седьмой десяток, однако ему по-прежнему удаётся поддерживать отличную физическую форму, позволяющую успешно справляться с трудностями «Дакара» – в этом году Карлос Сайнс уже одержал четыре победы на этапах.

Его сын, гонщик Ferrari, сейчас находится в Испании, где готовится к предстоящему сезону в Формуле 1, но Карлос-младший поделился в социальных сетях прошлогодней фотографией, сопроводив её таким комментарием:

«Воспоминание о ралли-рейде 2023 года – на снимке я вместе с «боссом». Хотя в этом году физически мы не на «Дакаре», а дома,  но болеем за тебя на каждом этапе этих соревнований. Мы очень гордимся тобой, потому что видим, как ты продолжаешь ломать барьеры и превосходишь самого себя, удерживая лидерство в самом тяжёлом ралли мира. Осталось ещё несколько дней!»

О популярности «Дакара», а также о внимании болельщиков к обоим Карлосам говорит тот факт, что этот пост Сайнса-младшего меньше чем за день собрал почти 250 тысяч лайков.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Теннис

ATP Challenger Tour. Буэно завоевал титул, стартовав в квалификации, Вашеро выиграл второй «челленджер» подряд

Футбол

Бавария заинтересована в трансфере Лунина

Автоспорт

Карлос Сайнс болеет за отца, лидирующего в «Дакаре»

Футбол

Попадание Ничушкина в программу помощи игрокам НХЛ не связано с алкоголем или наркотиками

Баскетбол

Перформанс тижня в Суперлізі: схоже, у нас з’являється новий і дуже неочікуваний претендент на MVP

Футбол

Роналду не принимал участия в голосовании ФИФА

Теннис

Карма в действии. 9 из 12 игроков, выступавших в декабре на турнире «Газпрома», проиграли в первом круге Australian Open

Футбол

Месси отдал победу Голланду в голосовании FIFA The Best

Автоспорт

Зак Браун похвалил Джейка Хьюза за уверенный дебют

Футбол

«Миннесота» разгромила «Айлендерс», Капризов сделал результативную передачу

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

Alpinestars – новый партнёр McLaren

Автоспорт

Давид Санчес и Роб Маршалл приступили к работе в McLaren

Футбол

Боруссия договорилась с Манчестер Юнайтед об аренде Санчо

Баскетбол

БК Ровно разгромил Политехнику-Галичину в матче львовского бабла Суперлиги FAVBET

Баскетбол

Соцмережі «Мілвокі» затролили Янніса у відповідь на критику. Вступилися за того самого працівника, який має краще прати

Теннис

Аделаида. Марта Костюк против Тэйлор Таунсенд во втором круге: превью матча

Автоспорт

Видео: Машину Формулы 1 сделали из шоколада

Бокс

«Давай сделаем это». Хргович ответил на вызов Паркера

Футбол

«Торонто» сохранил Нюландера. Теперь четыре звезды клуба съедают больше половины потолка зарплат

Футбол

Скандальный обмен открывает новые возможности для русского таланта. Лучший форвард МЧМ не захотел играть в «Филадельфии»

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт