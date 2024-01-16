Карлос Сайнс болеет за отца, лидирующего в «Дакаре»

Карлос Сайнс-младший всегда говорил, что старается во всём равняться на отца, двукратного чемпиона мира по ралли и четырёхкратного победителя ралли-рейда «Дакар».

Сайнс-старший вновь лидирует в абсолютном зачёте супермарафона, который проходит по территории Саудовской Аравии, по крайней мере так было до вчерашнего дня, а девятый этап ралли-рейда пока в самом разгаре.

При этом стоит подчеркнуть, что отец гонщика Ferrari уже разменял седьмой десяток, однако ему по-прежнему удаётся поддерживать отличную физическую форму, позволяющую успешно справляться с трудностями «Дакара» – в этом году Карлос Сайнс уже одержал четыре победы на этапах.

Его сын, гонщик Ferrari, сейчас находится в Испании, где готовится к предстоящему сезону в Формуле 1, но Карлос-младший поделился в социальных сетях прошлогодней фотографией, сопроводив её таким комментарием:

«Воспоминание о ралли-рейде 2023 года – на снимке я вместе с «боссом». Хотя в этом году физически мы не на «Дакаре», а дома, но болеем за тебя на каждом этапе этих соревнований. Мы очень гордимся тобой, потому что видим, как ты продолжаешь ломать барьеры и превосходишь самого себя, удерживая лидерство в самом тяжёлом ралли мира. Осталось ещё несколько дней!»

О популярности «Дакара», а также о внимании болельщиков к обоим Карлосам говорит тот факт, что этот пост Сайнса-младшего меньше чем за день собрал почти 250 тысяч лайков.

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