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Кими с сыном поработали на симуляторе в Маранелло

Кими Райкконен всерьёз занимается начальным этапом карьеры своего сына Робина, которому в конце января исполнится 9 лет, и семья чемпиона мира 2007 года уже готовится к переезду в Италию, где самые благоприятные условия для юных картингистов.

Сегодня на страницах Робина и его папы в социальных сетях появился короткий видеоролик, посвящённый тому, как оба работают на симуляторе в Маранелло. Впрочем, это не симулятор команды Ferrari, а оборудование независимой компании Sim Maranello.

Кими с сыном поработали на симуляторе в Маранелло

«Отличный день с Робином в Sim Maranello, – прокомментировал Кими это видео. – Робину понравились ощущения реальной скорости на симуляторе, и, конечно, это хорошая тренировка в преддверии нового сезона.

Я тоже попробовал эти симуляторы и под впечатлением от точности воспроизведения ощущений за рулём. Я по-прежнему немного быстрее, но это не надолго, мальчик он быстрый».

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