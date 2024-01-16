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Mercedes представит новую машину 14 февраля

В Mercedes подтвердили, что презентация W15,  машины 2024 года, назначена на 14 февраля – в команде назвали предстоящее событие «цифровой презентацией», т.е. всё пройдёт в режиме онлайн.

Прямая трансляция будет организована из Сильверстоуна, и следить за ней предлагается через каналы команды в социальных сетях. Также обещано, что ближе к концу дня станут доступны видеоинтервью с главными героями – с Льюисом Хэмилтоном, Джорджем Расселлом и Тото Вольффом, но ещё до этого станет доступен набор информационных материалов, традиционный для презентации новой машины.

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