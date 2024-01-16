Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

Бывший гонщик IndyCar Джеймс Хинчклифф с прошлого года сотрудничает с официальным сайтом Формулы 1. В свежей колонке он назвал пятёрку гонщиков, которые должны ярко выступить в предстоящем сезоне, чтобы гарантировать себе продление контракта с командами Формулы 1.

Серхио Перес

Появление Серхио в этом списке ни для кого не является сюрпризом, включая самого Переса. Просто невероятно, что в 2024-м мексиканского ветерана ждёт тяжёлый год, ведь в прошлом сезоне он одержал две победы, занял второе место в личном зачёте и помог команде завоевать шестой Кубок конструкторов. Но если учесть, что Макс Ферстаппен за рулём той же машины одержал 19 побед, для Переса вырисовывается более мрачная картина.

Ходили слухи, что он будет уволен из команды ещё до конца 2023 года, не говоря уже о шансах сохранить место на 2024-й, но «перезагрузка» перед этапом в Остине помогла ему частично вернуть форму, которую он демонстрировал в начале сезона, и укрепить позиции рядом с Ферстаппеном.

Контракт Переса истекает в конце года, и он знает, что в этом сезоне должен выступить намного сильнее, если хочет продлить контракт. Никто не ждёт от Серхио и, откровенно говоря, это не нужно, чтобы он выступал на уровне Ферстаппена, но он должен сократить отставание от Макса и не позволять соперникам занимать места между ним и напарником, как это было в 2023 году. Это будет иметь решающее значение, если Перес хочет остаться в Red Bull Racing на пятый сезон.

Логан Сарджент

Американский новичок изо всех сил старался, чтобы получить контракт с Williams на 2024 год. В прошлом сезоне он временами показывал скорость, сравнимую со скоростью напарника Алекса Элбона, но отсутствие стабильности и несколько дорогостоящих аварий не позволили Логану добиться выдающихся результатов.

Трудно переоценить задачу новичка в Формуле 1, учитывая ограниченное время тестов. Однако учитывая, что у Сарджента уже есть опыт выступлений, предстоящий сезон станет определяющим для его будущей карьеры в Формуле 1.

Найти скорость – самая трудная часть работы гонщика, но, судя по всему, у Логана скорость есть. В 2024-м он должен добиться стабильности в результатах, чтобы оправдать веру в него руководителя команды Джеймса Ваулза.

Лэнс Стролл

Большую часть сезона Строллу по субботам и воскресеньям не удавалось соответствовать темпу Фернандо Алонсо. Конечно, двукратный чемпион мира – один из самых сильных соперников, но поскольку Лоуренс Стролл вкладывает миллионы в оборудование и сотрудников, команде нужны два быстрых гонщика.

У Алонсо в прошлом сезоне было наибольшее число финишей на подиуме, если не принимать во внимание гонщиков Red Bull Racing, а Стролл ни разу не финишировал в тройке.

Временами по ходу сезона казалось, что машиной сложно управлять, но гонщик должен приспосабливаться к технике, чтобы добиться лучших результатов. В этом отношении Лэнсу пришлось сложнее по сравнению с напарником.

Тем не менее, в конце сезона Стролл провёл несколько сильных гонок. Надеюсь, это свидетельствует о том, что его дела идут в правильном направлении. В противном случае его место в команде в 2025 году может оказаться под угрозой.

Оскар Пиастри

Появление Оскара в этом списке может показаться странным, учитывая яркий дебютный сезон, но проблема раннего успеха в том, что соответствующим образом меняются и ожидания от гонщика. Пиастри настолько хорошо выступил в прошлом году, что сейчас все ждут, что он будет выступать наравне с напарником Ландо Норрисом с первого этапа в Бахрейне.

Нет сомнений, что Норрис прибавит, что тоже усложнит задачу Пиастри. И хотя я не верю, что Оскар относится к тем гонщикам, которые читают оды в свой адрес в прессе и из-за этого чувствуют себя излишне расслабленно, в любом спорте реальна угроза спада результатов во втором сезоне.

В 2024-м Пиастри нужно закрепить впечатляющий успех прошлого сезона, показывая результаты, сравнимые с результатами Норриса. Тогда он зарекомендует себя в качестве одного из лучших гонщиков. Будем надеяться, что это произойдёт, и McLaren сможет бороться за победы.

Даниэль Риккардо

Существует большая вероятность, что в первой половине 2024 года к Риккардо будет приковано большее внимание, чем к любому другому гонщику. В Red Bull не предприняли никаких усилий, чтобы развеять слухи о том, что Риккардо и Перес, по сути, ведут между собой борьбу за место в команде.

Возвращение Даниэля в прошлом году в AlphaTauri получилось впечатляющим, учитывая время, которое он провёл вне кокпита, но гонки, пропущенные из-за травмы руки, отбросили его назад. Из-за этого Риккардо не всегда удавалось комфортно опережать напарника Юки Цуноду по всем показателям.

Риккардо предстоит доказать, что он заслуживает место в Red Bull Racing, которое сам оставил в 2018 году. Первые 10 гонок 2024 года сыграют огромную роль в определении того, смог ли Риккардо за 18 месяцев преодолеть путь от мыслей больше не возвращаться в гонки до одного из самых желанных мест в Формуле 1.

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