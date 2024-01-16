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В Ferrari против возвращения тестов по ходу сезона

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что команда выступает против возвращения частных тестов по ходу сезона. Хотя руководитель Скудерии признал, что благодаря безлимитным тестам проще отыграть отставание от соперников, отмена запрета противоречит идеи сокращения расходов, и для проведение дополнительных сессий просто нет места в календаре.

«В условиях действующих бюджетных ограничений очень сложно вновь начать проводить тесты, поскольку их стоимость невероятно высока, – приводит слова Фредерика Вассёра издание Racingnews365. – Если начать вновь проводить тесты по ходу сезона, то нам придётся производить в два раза больше двигателей, ведь за один тестовый день мы проезжаем дистанцию гоночного уик-энда. Если проводить 20 тестовых дней по ходу года, то нам понадобится столько же запасных частей, сколько требуется на весь сезон.

В 2023-м нам действительно было сложно отыграться из-за отсутствия тестов, но проблемы были связаны не только с этим, а ещё и с тем, что корреляция данных между симулятором, аэродинамической трубой и реальной трассой не всегда была корректной.

Учитывая бюджетные ограничения, невозможно вернуться к полноценным тестам по ходу сезона. Мы можем обсудить проведение одной или двух тестовых сессий, но не забывайте, что мы проводим много дней на тестах Pirelli.

Если вы посмотрите на календарь сезона, то увидите не только гонки, но и три-четыре тестовые сессии Pirelli. И когда мы пытаемся найти дни для шинных тестов, то понимаем, что у нас и так очень плотный график».

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