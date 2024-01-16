Во вторник Макс Ферстаппен выступит в виртуальной гонке

Во вторник, 16 января, Макс Ферстаппен выйдет на старт виртуальной гонки в составе своей команды Redline.

На прошлой неделе было объявлено о возобновлении виртуальной гоночной серии Real Racers Never Quit, которая будет состоять из шести этапов. Первый состоится сегодня вечером на виртуальной трассе Daytona International Speedway. Участники проедут гонку за рулём машин класса GT3.

Помимо Макса Ферстаппена, на старт выйдут и другие гонщики. В их числе резервный пилот Aston Martin Фелипе Другович, чемпион Формулы 3 Габриэль Бортолето, гонщик Формулы 2 Деннис Хаугер, пилот Формулы Е Антонио Феликс да Кошта и другие представители молодёжных серий, DTM и виртуальных гонок. Всего заявлено участие 25 спортсменов.

Начало прямой трансляции запланировано на 22:00 мск на канале Team Redline.

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