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Зак Браун похвалил Джейка Хьюза за уверенный дебют

В минувшую субботу команда McLaren провела свою дебютную гонку в Формуле E, и это выступление можно считать достаточно успешным. Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, после финиша мексиканского этапа электрической серии не скупился на похвалы в адрес её дебютанта Джейка Хьюза.

Когда в McLaren подтвердили контракт с 28-летним британцем, весь опыт которого в Формуле E был ограничен участием в тестах и сотрудничеством с Venturi и Mercedes в качестве резервного пилота, в правильности такого выбора можно было сомневаться. Но Джейк провёл свой первый «боевой» уик-энд прекрасно: показал третий результат в квалификации и занял 5-е место в гонке, заработав для команды 10 очков.

Возможно, ему не хватило опыта в работе с новой машиной Формулы E, ведь в этом году чемпионат мира по гонкам на электромобилях перешёл на технику нового поколения, а она стала намного сложнее. Также не исключено, что ему вместе с командой стоило действовать более рационально в плане тактики, ведь долгое время Джейк ехал третьим и наверняка мечтал о подиуме. В Мексике эта мечта осталась нереализованной, но начало положено, и свой бойцовский характер Хьюз продемонстрировал.

«Замечательно, что McLaren теперь участвует в Формуле E, и этот чемпионат наконец-то начался, – прокомментировал Браун после финиша первой гонки сезона. – Джейк прекрасно показал себя в дебютном выступлении, стартовал с 3-й позиции и финишировал пятым. Но мы только в самом начале пути, и мне хочется поскорее увидеть, на какие результаты будет способна команда в 2023-м и в последующие годы.

Теперь бренд McLaren представлен ещё в одной гоночной серии – это говорит о том, что мы серьёзно относимся ко всему, чем занимаемся».

Напарник Хьюза, намного более опытный гонщик Рене Раст, первый этап сезона провёл не лучшим образом: в квалификации был лишь 15-м, а в гонке не добрался до финиша, поскольку пытался прорываться вперёд, но повредил машину после жёсткого контакта с кем-то из соперников и сошёл с дистанции.

И всё-таки Зак Браун так подвёл итоги дебютного уик-энда в Формуле E: «Команда хорошо поработала!»

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