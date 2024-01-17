Айо Комацу: Я не буду пытаться стать Гюнтером Штайнером

В среду руководитель команды Haas Айо Комацу дал первое интервью в своей новой должности. Японский специалист встретился с небольшой группой журналистов на базе в Банбери и рассказал о дальнейших планах, новой машине и о том, что не собирается подражать стилю руководства Гюнтера Штайнера.

Айо Комацу: «Я был в хорошем смысле ошеломлён той поддержкой, которую мне оказали в команде после назначения. Все были настроены очень позитивно, и я очень рад, что мы сможем прибавить благодаря сотрудникам, которые уже у нас работают. У нас много очень талантливых профессионалов, и я хочу предоставить им условия, в которых они смогут продемонстрировать свои лучшие качества.

Конечно, я не буду пытаться стать Гюнтером Штайнером. Мы с ним совсем не похожи, но отлично ладили друг с другом. Во время гоночных уик-эндов мы часто ходили вместе ужинать, но не для того, чтобы поговорить о работе, а потому что хорошо ладили. Но я здесь не для того, чтобы стать новым Гюнтером Штайнером.

Он совсем другой человек, и его сильные и слабые стороны отличаются от моих. Я не пытаюсь быть кем-то, кем не являюсь, и Джин Хаас прекрасно об этом знает. Если бы он хотел поставить на место Гюнтера другого такого же Гюнтера, то пригласил бы кого-то другого, а не меня. Насколько я понимаю, Джин хотел перемен, и я постараюсь быть лучшей версией себя. Конечно, я тоже много ругаюсь, но не горжусь этим. Я постараюсь держать себя в руках».

Айо Комацу рассказал, что Джин Хаас хотел видеть в роли руководителя команды инженера, поэтому и предложил ему эту работу: «Когда мне поступило предложение, я сразу сказал Джину: «Вы знаете мой опыт, поэтому мне нет смысла сосредотачиваться на коммерческой стороне и искать спонсоров, поскольку я в этом не силён». И он ответил мне, что ему нужен эксперт в технической области, человек, который уделит внимание технической стороне организации, чтобы команда прибавила».

Комацу добавил, что в обозримой перспективе в команде не ожидаются глобальные перестановки: «Я уверен, что мы сможем лучше сделать свою работу с тем, что уже есть в нашем распоряжении. Всё, что мы узнаем в 2024-м, поможет нам определиться с дальнейшим направлением работы в следующие пять, восемь, десять лет.

Сейчас Джин хочет, чтобы мы выбрались с десятого места. Полагаю, вы слышали, как он недоволен нашими текущими позициями. Но кто будет рад последнему месту? Конечно, такие результаты огорчают.

Я считаю позитивным тот факт, что Джин недоволен нашими результатами. Одно дело, когда все в команде считают, что быть последними – это нормально, и Джина тоже устраивало бы такое положение дел, но это не наш случай. Все предельно мотивированы, и Джин настроен очень серьёзно. Он хочет, чтобы команда прибавила, и мы готовы сделать это вместе».

Говоря о новой машине, Айо Комацу не стал скрывать, что команду ждёт сложное начало сезона: «Машина 2024 года стала очевидным шагом вперёд, но я не думаю, что этого окажется достаточно, поскольку мы довольно поздно начали работу над машиной.

Нам пришлось слишком поздно менять концепцию машины, а затем часть ресурсов мы направили на модернизацию машины к этапу в Остине. Я реалистично оцениваю возможности машины, которую мы привезём в Бахрейн, но у меня нет никакого негатива. Это не вина наших инженеров – они все хорошие люди.

Какой бы машина не оказалась в Бахрейне, какие бы проблемы мы не выявили, ключевое значение будет иметь то, чтобы мы разобрались с её особенностями и затем начали двигаться вперёд.

Знаете, у нас небольшая команда, поэтому мы должны действовать сообща. В противном случае, у нас не будет шансов. Отвечая на вопрос прямо о новой машине, я скажу, что она стала шагом вперёд, но достаточно ли этого? Нет. Но мы предпримем все усилия, чтобы прибавить».

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