Дакар: Лёб сократил оставание, но Сайнс остаётся впереди

Финиш ралли-рейда «Дакар» 2024 года всё ближе, до него остаётся только три этапа, и сегодня успех вновь сопутствовал Себастьену Лёбу.

Девятикратный чемпион мира по ралли выступает на внедорожном прототипе Prodrive Hunter, и на дистанции девятого этапа соревнований он показал лучшее время, на 4 минуты 14 сек. опередив Карлоса Сайнса, финишировавшего вторым.

Третьим этап завершил Матьё Серрадори, соотечественник Лёба, независимый гонщик, выступающий на заднеприводном багги Century CRT6-T. Это его лучший результат с начала ралли-рейда.

Лёбу удаётся постепенно сокращать отставание от Сайнса, продолжающего лидировать в абсолютном зачёте – теперь их разделяет чуть больше 20 минут. Если оставшиеся три этапа оба проедут примерно в одинаковом темпе, и никто не столкнётся с непредвиденными сложностями, то отыграть это время будет непросто. Но, например, вчера Себастьен лидировал со старта почти до самого финиша, однако затем потерял время из-за ошибки в навигации, так что ещё многое может произойти.

«Сегодняшний этап был продолжительным, но мы неплохо его проехали, – прокомментировал Лёб. – Посередине дистанции мы дважды прокалывали колёса, поэтому под конец мне пришлось осторожничать, чтобы не пробить и третье. Но в целом мы отыграли у Карлоса три минуты.

Отставание по-прежнему велико, но впереди ещё три этапа. В общем, посмотрим, как всё сложится, но в оставшиеся дни мы намерены поднажать».

Разумеется, Лёб мечтает выиграть «Дакар», что ему пока не удавалось, но чтобы этого добиться, ему придётся рисковать. Причём если Карлос Сайнс может рассчитывать на тактическое взаимодействие с напарниками по команде Audi Sport, которые тоже едут очень быстро и финишировали сегодня в первой десятке (Стефан Петрансель показал 6-е время, Маттиас Экстрём – 8-е), то Себастьен Лёб сражается в одиночку.

У его напарника, Нассера Аль-Аттийи, очередные технические проблемы, и сегодня он был вынужден сойти с дистанции этапа. Завтра гонщик из Катара собирается продолжить борьбу, но если машину удастся починить, то он стартует далеко позади Лёба.

В категории мотоциклов вторую победу на этапе одержал француз Адриен ван Беверен, гонщик заводской команды Honda, но в общей классификации он занимает третье место, уступая Рикки Брабеку и Россу Бранчу. Впрочем, проигрывает им не так уж много – он в 11 минутах с половиной позади американца, а гонщику из Ботсваны проигрывает чуть больше четырёх минут.

Среди квадроциклистов лучшее время во вторник показал ещё один француз – Александр Жиро. Это стало его второй победой на «Дакаре» 2024 года, и сегодня гонщик Yamaha Racing почти наполовину сократил отставание от аргентинца Мануэля Андухара, лидирующего после девяти этапов ралли-рейда.

После дисквалификации Эрика Гочала и его родного дяди Михала, чьи машины не соответствовали техническому регламенту, в классе Challenger победители меняются на каждом этапе: сегодня первыми финишировал аргентинский дуэт Николаса Кавильяссо и Валентины Пертегарини, выполняющей обязанности штурмана.

На своём лёгком внедорожнике Taurus T3 Max они проехали дистанцию этапа на семь минут раньше чилийца Франсиско Лопеса Контардо, который занимает третье место в общей классификации. Экипаж Кавильяссо там на 9-й строчке, причём его отставание от лидеров измеряется уже часами, поэтому на высокие результаты чилийская пара не претендует. А лидирует в классе американец Митчел Гатри, показавший сегодня 7-й результат.

В классе SSV на первой строчке протокола тоже новые лица – это Кристиано Батиста и его испанский штурман Фаусто Мота. Они не претендуют на победу в категории мотовездеходов, поэтому их сегодняшняя победа – скорее следствие тактических игр команды Sebastien Loeb Racing, лидирующей в общей классификации. Во вторник Ксавье де Солтре приехал на финиш вторым – надо полагать, он просто предпочёл не рисковать, потому что все ближайшие соперники были позади.

Интересно, что похожая картина наблюдается и в грузовой категории, т.е. новые победители и там – ими стали голландцы Герт Хузинк, Роб Буурсен и Мартин Рёсинк из команды Jongbloed Dakar Team. Экипаж №615 едет на специально подготовленном грузовике Renault C460 с гибридной силовой установкой. Хузинк – один из ветеранов «Дакара», для него это уже 13-й ралли-рейд, но чаще всего ему не удавалось добраться до финиша, а лучший результат он показал в 2018 году, заняв 7-е место в классе.

Кстати, на первом этапе этого ралли-рейда он показал второй результат, но не смог удержаться на этом уровне, и в общей классификации его экипаж не входит даже в первую десятку. А лидирует чешское трио Мартина Масика, который сегодня привёл на финиш свой Iveco Powerstar на второй позиции, что его вполне устраивало.

Масику действительно некуда торопиться и незачем рисковать – после девяти этапов он опережает ближайшего соперника, своего соотечественника Алеса Лопраиса, более чем на два часа.

В среду участников «Дакара» ждёт десятый этап гонки, его общая дистанция составляет 612 км, из них 371 км – скоростные спецучастки. Рельеф местности вновь будет отличаться от той, по которой все ехали сегодня, и эта местность будет преимущественно гористой, следовательно риск пробить колесо и повредить подвеску выше, чем на пустынных этапах. С одной стороны, всё это требует повышенной концентрации, с другой, тем, кто отстаёт, приходится рисковать, о чём уже шла речь выше. Повезёт тем, кто сможет всё правильно рассчитать и найти нужный баланс.

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