Дакар: У фаворитов проблемы, преимущество Сайнса тает

Накануне мы предположили, что чем ближе финиш «Дакара», тем больше фавориты станут рисковать, что логично, ведь ставки очень велики, и тут уж как повезёт. На сегодняшнем 10-м этапе ралли-рейда больше повезло Себастьену Лёбу, хотя и он показал только 16-е время. Впрочем, для гонщика команды Bahrain Raid Extreme, выступающего на внедорожном прототипе Prodrive Hunter, это ещё не худший результат на этапах в 2024 году.

Но Карлос Сайнс, который продолжает лидировать в абсолютном зачёте, добрался до финиша вообще за пределами второй десятки – экипаж Audi Sport, выступающий под номером 204, оказался на 22-й строчке протокола среды. Поэтому Лёб сократил отставание от знаменитого испанца до 13 минут 22 сек. Напомним, что вчера ещё преимущество Сайнса превышало 20 минут, и если так дело пойдёт и дальше, то… В общем, сами понимаете.

С другой стороны, тем интереснее будет следить за событиями двух оставшихся этапов супермарафона, который финиширует в пятницу в городе Янбу.

Сегодня отцу гонщика Ferrari прежде всего помешали проколы – на электромобиле Audi Карлоса Сайнса даже закончились запасные колёса, но, к счастью, его выручил напарник, Маттиас Экстрём, который уже не претендует на победу в ралли-рейде. Кстати, проколы были и у Лёба.

Также стоит добавить, что из борьбы окончательно выбыл недавний фаворит Нассер Аль-Аттийя – он сегодня не смог выйти на старт этапа. Технические проблемы с его Prodrive Hunter, преследовавшие катарского гонщика в предыдущие дни, оказались слишком серьёзными. Для него это уже седьмой сход в двадцати «Дакарах», в которых он принимал участие.

В итоге в категории Ultimate на 10-м этапе победил Герлен Шишери, соотечественник Лёба, известный прежде всего тем, что в своё время он выиграл четыре чемпионата мира по фрирайду, одной из горнолыжных дисциплин. Но уже более двадцати лет назад он начал выступать сначала в ралли, а затем и в ралли-рейдах, и этот «Дакар» для него уже 13-й.

Сегодня Шишери одержал первую победу на этапах в этом году, и в абсолютной классификации французский гонщик, выступающий на Toyota Hilux, замыкает первую пятёрку. При этом даже от напарника по команде Overdrive Racing, бельгийца Гийома де Мевиуса, занимающего 4-ю строчку, он отстаёт более чем на 20 минут, а вот его непосредственные соперники буквально наступают ему на пятки, т.е ещё не факт, что он сможет удержаться на этой позиции.

Как бы то ни было, сегодня Герлен был быстрее всех, а второе место на этапе занял южноафриканский экипаж Брайана Барагваната и Леонарда Кремера, выступающий на полноприводном прототипе Century CR7-T, также построенном в ЮАР. До сих пор этот дуэт выше 11-го места на этапе не поднимался.

Третьим финишировал экипаж опытного литовского гонщика Бенедиктаса Ванагаса, где обязанности штурмана выполняет эстонец Кульдар Сикк – они едут на Toyota Hilux и представляют команду Toyota Gazoo Racing Baltics. Для них это тоже лучший результат на этапах ралли-рейда 2024 года, который они смогли показать, разумеется, в отсутствие фаворитов. Впрочем, в абсолютном зачёте они занимают достойное 10-е место и если его удержат, то это будет лучшим результатом Ванагаса за годы его выступлений в «Дакаре». Для него это уже 12-й супермарафон.

11-е место в классе внедорожников занимает российский дуэт Дениса Кротова и Константина Жильцова, вот только их отставание от первой десятки составляет без малого 45 минут, т.е. отыграть его за оставшиеся два этапа практически нереально. Если только кто-то из экипажей, занимающих более высокие позиции, не сойдёт, что тоже исключать нельзя.

Среди мотоциклистов пятую победу на этапе этого ралли-рейда одержал американец Рикки Брабек, выигравший «Дакар» в 2020 году. Он же лидирует в двухколёсном классе с почти 11-минутным преимуществом и близок к повторению своего достижения 4-летней давности.

Чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, напарник Брабека по заводской команде Honda, занимает 4-ю позицию в классе и по итогам десяти этапов уступает ему почти 14 минут, однако на сегодняшнем этапе финишировал вторым, проиграв ему всего пару секунд.

В классе квадроциклов идёт напряжённая борьба между аргентинцем Мануэлем Андухаром и французом Александром Жиро – можно сказать, что они «обмениваются ударами», поскольку вчера этап выиграл Жиро, а соперник финишировал вторым. Но в понедельник было наоборот: на 8-м этапе победил аргентинец, тогда как соперник показал второй результат. Сегодня Андухар вновь был впереди, и он же лидирует в общей классификации с почти 9-минутным преимуществом.

В категории Challenger успеха добился бразильский дуэт, который до этого результатами не блистал: два дня назад Марсело Тилья Гастальди финишировал 7-м, и это был его лучший результат на этапах. Но сегодня он и его штурман Карлос Сакс финишировали на полторы минуты раньше аргентинца Николаса Кавильяссо, победителя вчерашнего этапа.

Оба экипажа едут на лёгких внедорожниках Taurus T3 Max голландского производства, но ни тот, ни другой не претендуют за победу в классе, где по-прежнему лидирует американец Митчел Гатри, выступающий на такой же машине.

В категории SSV лучшее время на этапе показала дама – американская дебютантка «Дакара» Сара Прайс, известная нам по внедорожной серии Extreme E. Она же занимает второе место в этом классе, иначе именуемом «мотовездеходы», что для первого раза более чем достойный результат. Двадцать с половиной минут Сара проигрывает Ксавье де Солтре, гонщику команды Себастьена Лёба, но её ещё вполне может опередить швейцарец Жером де Садлер, который также выступает в гонках на выносливость, но это уже другая история.

В грузовой категории картина напоминает вчерашнюю, т.е. этап вновь выиграл голландский экипаж Герта Хузинка. Он едет на Renault C460 с гибридной силовой установкой, подготовленном к «Дакару» силами чешской компании MKR.

А вторым на финише вновь было чешское трио Мартина Масика, более чем уверенно лидирующее в этом классе, и его победе в ралли-рейде уже мало что может помешать. К тому же, поскольку преимущество экипажа №601 превышает два часа, ему уже совершенно необязательно рисковать.



В отличие от упомянутых выше Карлоса Сайнса и Себастьена Лёба, которым рисковать приходится, потому что испанец стремится к своей четвёртой победе в «Дакаре», а его сопернику очень хочется к своим девяти чемпионским титулам в WRC добавить и успех в легендарном ралли-рейде. При этом завтра всем его участникам предстоит преодолеть более 500 км, из которых 420 км – скоростные участки, и трасса проходит в основном по местности, усыпанной камнями разной величины.

Соответственно, вероятность пробить колесо очень высока, но когда и ставки максимально высоки, то деться некуда, надо идти ва-банк. От итогов завтрашнего этапа во многом будет зависеть, кому достанется заветная статуэтка «Туарег» в 2024 году.

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