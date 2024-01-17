Дженсона Баттона ждёт интересный сезон

Дженсону Баттону через три дня исполнится 44 года, но он полон сил и готов принять новый вызов – по сути, он его уже принял, ведь ему предстоит стать первым, кто в одном сезоне в гонках на выносливость будет пилотировать два разных гиперкара.

Уже 27 января Дженсон впервые в карьере выйдет на старт «24 часов Дайтоны» за рулём спортпрототипа Acura ARX-06 GTP класса GTP/LMDh. В декабре мы рассказывали о его участии в официальных тестах на американском автодроме Daytona International Speedway вместе с командой WTRAndretti, созданной на базе двух коллективов – Wayne Taylor Racing и Andretti.

Но квалификационные заезды будут проходить уже 24 января, так что Дженсон сейчас активно готовится к дебюту в Дайтоне – этот суточный марафон, как и «24 часа Ле-Мана», тоже считается одной из классических гонок.

Но затем в течение года Баттон будет выступать в WEC в составе британской Jota, и ему предстоит пилотировать гиперкар Porsche 963.

Дженсон давний поклонник этого бренда, и в его гараже есть автомобили этой марки, в том числе легендарной модели «911».

«Раньше у меня было то ли 40, то ли 50 машин, но сейчас моя коллекция поменьше, – рассказал чемпион мира 2009 года в интервью Forbes. – Её никогда не удавалось собрать в одном месте, а я просто смотрел на эти автомобили, и поскольку не было возможности ездить на всех, я решил, что в этом нет смысла.

Я продал основную часть коллекции и начал ездить на том, на чём хотел – например, на Jaguar Type 8 с гоночным сцеплением и на Porsche 911 от тюнинг-ателье Singer».

Партнёром «24 часов Дайтоны» по традиции является швейцарский часовой бренд Rolex, при этом Баттон – один из послов этого бренда и, разумеется, носит такие часы.

«Время для гонщика – это всё, – прокомментировал он. – Суть гонок в том, чтобы как можно быстрее проехать круг или как можно быстрее из точки A добраться до точки B. Ты всегда стараешься улучшить результат на сотые доли секунды, а может даже на тысячные. Ты всегда думаешь о времени, которого всегда не хватает.

Время для меня – очень важный ресурс, хотя мне сложно добиться правильного баланса, ведь я провожу так много времени за пределами дома».

Когда Баттона попросили рассказать о моменте его жизни, когда время тянулось дольше всего, он вспомнил события 6 августа 2006 года, когда он ещё был гонщиком заводской команды Honda: «Мне казалось, что гонка, в которой я одержал свою первую победу в Формуле 1, длилась вечно. Это было на Гран При Венгрии в 2006 году. Гонка продолжалась всего полтора часа, но у меня было такое чувство, словно она тянулась пять часов. А потом я её выиграл».

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