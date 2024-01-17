Хлоя Чамберс представит Haas в F1 Academy

В Haas объявили о подписании контракт с Хлоей Чамберс, которая будет представлять американскую команду в женской серии F1 Academy. В 2024-м 19-летняя пилотесса проведёт сезон в составе Campos, а её машина будет выкрашена в цвета Haas.

Хлоя Чамберс: «Я очень рада, что вместе с Campos буду представлять команду Haas в серии F1 Academy. Поддержка Haas откроет мне множество дверей к новому опыту, благодаря которому я смогу многому научиться.

Я очень взволнована тем фактом, что смогу выступить на домашнем этапе в Майами в цветах Haas, и с нетерпением жду эту гонку.

Меня ждёт первый сезон в F1 Academy – я рассчитываю на хорошие результаты и профессиональный рост. Зимой я уже провела несколько тестов вместе с Campos Racing, и мы с командой отлично сработались».

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